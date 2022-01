LOSC Mercato : Un départ surprise annoncé chez les Dogues

Publié par Ange A. le 15 janvier 2022 à 04:31

Après les départs de Jonathan Ikoné et Thiago Maia, le LOSC devrait cette fois se séparer d’un défenseur d’ici la clôture du mercato d’hiver.

Un nouveau départ dans les tuyaux au LOSC ?

Le Lille OSC a déjà enregistré quelques mouvement sur le marché des transferts cet hiver. Vendredi, le LOSC a confirmé le transfert d’Edon Zhegrova. Le milieu offensif de 22 ans est considéré comme le remplaçant de Jonathan Ikoné. Lequel a été transféré contre 14 millions d’euros à la Fiorentina cet hiver. Outre son milieu tricolore, le club nordiste vient définitivement de céder le Brésilien Thiago Maia à Flamengo contre 4 millions d’euros. Ces deux ventes bouclées, d’autres départs sont annoncés chez les Dogues. Alors que les noms des Renato Sanches, Sven Botman ou encore Yusuf Yazici circulent, le champion de France pourrait lâcher un jeune défenseur. Foot Mercato croit savoir que Lille souhaite écourter le séjour de Saad Agouzoul.dans le Nord. Le Marocain avait déjà été prêté la saison dernière aux Belges de Mouscron.

Bientôt la fin pour Saad Agouzoul à Lille ?

Le défenseur central âgé de 24 ans a rejoint le Lille OSC en provenance de Kawkab Marrakech en 2019. Son contrat avec le LOSC court encore jusqu’en 2024. Mais au vu de situation, le pensionnaire de la réserve lilloise devrait faire l’objet d’un départ cet hiver. Le média en ligne assure en effet que Saad Agouzoul ne manque pas de prétendants autant en France qu’à l’étranger. Le FC Metz serait intéressé par son profit et voudrait le prêter à Seraing, son club satellite en Belgique. Les Belges du KV Courtrai seraient également intéressés par le profil du jeune défenseur lillois. Lequel plairait aussi à des clubs de Ligue 2 comme le SM Caen, Rodez et deux autres écuries. La source indique enfin que le jeune Dogue intéresse les Turcs de Rizespor et Eyupspor (D2).