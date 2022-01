LOSC Mercato : Officiel, le remplaçant de Jonathan Ikoné a signé

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2022 à 22:31

Le LOSC tient le remplaçant de Jonathan Ikoné. Sa signature a été officialisée vendredi. Il est en provenance du FC Bâle en Suisse.

LOSC Mercato : Edon Zhegrova signe jusqu'en 2026

Comme annoncé, le LOSC a recruté Edon Zhegrova (22 ans) en renfort après le transfert de Jonathan Ikoné à l’ACF Fiorentina. Le jeune ailier droit débarqué du FC Bâle vient remplacer l’International Tricolore (4 sélections, 1 but) au sein de l’équipe de Jocelyn Gourvennec. Il a signé un long contrat de 4 saisons et demie avec le champion de France. Selon Transfermarlt, son transfert a été conclu autour d'une indemnité de 7 M€.

« Lille OSC annonce aujourd’hui la signature du milieu de terrain offensif, Edon Zhegrova. L’ailier gaucher, international kosovar, arrive en provenance du FC Bâle (Suisse). Il s’est engagé avec le club lillois jusqu’en juin 2026 », a appris le club dans un communiqué officiel. Cette même journée de vendredi 14 janvier, le LOSC avait acté deux signatures précédemment : celle de Carlos Baleba (18 ans), un prometteur milieu de terrain camerounais, et de Joffrey Bazié (milieu offensif burkinabé arrivé du Burkina Faso). Ils se sont engagés jusqu’en 2026 et joueront le groupe Pro 2 du LOSC dans un premier temps.

Réactions de Zhegrova et Olivier Létang

« Je me sens heureux et fier. C’est un grand jour pour moi, une grande étape dans ma carrière, dans un grand championnat, dans un club avec de grands joueurs auprès desquels je vais pouvoir progresser. Je voulais vraiment venir à Lille et ça s’est fait, je suis donc très content. Je vais maintenant faire mon maximum pour le LOSC », a déclaré le successeur d’Ikoné.

Quant au président Olivier Létang, il a exprimé sa joie. « Nous sommes très heureux d’accueillir Edon au sein du LOSC. Il avait de nombreuses sollicitations, mais c'est le LOSC qu'il a choisi et dès les premiers contacts, il apparaissait clairement que le Lille OSC était le bon projet pour lui », a-t-il confié.