PSG Mercato : Mbappé, les détails de la dernière offre du Qatar !

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2022 à 21:05

Le PSG continue de pousser pour une prolongation de Kylian Mbappé. Le club parisien préparerait ainsi une offre XXL pour le buteur de 23 ans.

Un contrat de 3 ans proposé à Mbappé !

L’information qui circulait depuis quelques jours a été confirmée ce dimanche par Téléfoot. D’après le média sportif, le Paris Saint-Germain aurait effectivement relancé les négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé en vue d’une prolongation. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant venu de Monaco en août 2017 pour 180 millions d’euros n’a toujours pas renouvelé son engagement et ses dirigeants continuent de pousser en interne afin de l’éloigner du Real Madrid. Une tendance confirmée par Dominique Séverac, journaliste au quotidien Le Parisien, qui assure que les discussions ont bel et bien repris entre le PSG et les représentants de Mbappé.

« Je confirme les informations de Téléfoot, car c’est ce que j’écrivais déjà dimanche le jour de Lyon-PSG et effectivement Paris et Mbappé discutaient pour une solution assez courte. Je ne vois pas l’intérêt de discuter si c’est pour ne pas rester ni l’intérêt de discuter pour rien. Effectivement, ça ne veut pas dire qu’en janvier ou février vous allez voir une prolongation tomber.

Ça veut dire que les ponts ne sont pas rompus, qu’il a fait "reset" par rapport à l’été 2021 et qu’aujourd’hui tout est ouvert. Là on est en 2022, s’il prolonge jusqu’en 2024, c’est pour partir en 2023 donc c’est une manière de dire, "je reste un an de plus". Donc tout le monde a gagné (…) Ça serait "banco" partout, il reste au PSG, il leur fait un transfert et va Real, tout le monde est content » , a expliqué Séverac sur le plateau de L’Équipe du Soir.

Contrairement à la première volonté du club de la capitale, les pourparlers tourneraient finalement autour d’une prolongation de courte durée, c’est-à-dire un nouveau bail de trois ans, dont une saison en option. Et le Paris SG ne lésinerait pas sur les moyens pour convaincre son joyau français.

PSG Mercato : Mbappé placé au coeur du projet ?

Alors que le Real Madrid est annoncé comme la prochaine destination de Kylian Mbappé, le journal espagnol ABC révèle que la direction du Paris Saint-Germain met tout en oeuvre pour conserver son joueur. Le média ibérique explique que le Qatar a compris que l’enfant de Bondy ne prolongera pas s’il n’est pas placé au centre du projet.

Pour le convaincre qu’il est désormais la tête de gondole du projet parisien, Mbappé devait se voir offrir le même salaire que Lionel Messi, soit 40 millions d’euros annuels. Toujours selon la source espagnole, l’aide serait de voir Mbappé prolonger avec le PSG juin 2024 avec la garantie de le laisser partir à l’été 2023.

Affaire à suivre donc…