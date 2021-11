PSG Mercato : Lionel Messi, coup de tonnerre au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 17:04

Arrivé librement cet été en provenance du Barça, Lionel Messi est à la peine au PSG. Et l’atmosphère ne s’arrange pas à Paris.

Le PSG déjà agacé par Lionel Messi ?

Après 21 ans de bons et loyaux services, le FC Barcelone étant dans l’impossibilité d’assumer sa prolongation de contrat, Lionel Messi s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Mais d’après les indiscrétions relayées par le média El Espanol, en interne, certains membres de la haute direction du club de la capitale ne cachent pas leur frustration parce que le sextuple Ballon d’Or ne fait pas suffisamment d’efforts pour faciliter son intégration dans son nouveau club.

Il faut dire que depuis son arrivée à Paris, Messi n’a pas vraiment d’impact sur le groupe de Mauricio Pochettino. Et comme si cela ne suffisait pas, l’international argentin de 34 ans a rejoint sa sélection pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, alors qu'il est blessé et forfait avec le Paris SG depuis plusieurs semaines déjà. La source espagnole explique que Messi n’est pas heureux à Paris. Malgré le tapis rouge qui lui a été déroulé à son arrivée, le natif de Rosario ne serait pas à son aise à Paris.

PSG Mercato : Messi veut retourner à Barcelone

Le journaliste José Nieto explique notamment que l’ancien capitaine du FC Barcelone et sa famille n’arrivent pas encore à oublier leur vie à Barcelone. Toute cette situation se ressent d’ailleurs sur les performances en demi-teinte de Lionel Messi depuis ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

« Il n'est pas à l'aise avec la vie qu'il mène à Paris, pas plus que sa femme Antonela et leurs trois enfants (...) Au final, Barcelone n'a pas réussi à sortir de son esprit. Il continue de penser à un retour à Barcelone. Les bases de sa signature au PSG étaient claires : former un trio de rêve avec un Mbappé, qui n'a pas été autorisé à signer au Real Madrid, et son ami Neymar. Mais ce trident ne fonctionne pas et seul le joueur français semble au faire le boulot », explique le journaliste espagnol.

El Espanol précise dans la foulée que Joan Laporta, le président du Barça, souhaiterait rapatrier Messi. Liée au Paris SG jusqu’en juin 2023, la Pulga devrait rester en France jusqu’à la fin de son engagement avant d’envisager sa reconversion et son retour à Barcelone en tant que dirigeant.