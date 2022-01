PSG Mercato : Prolongation Mbappé, le clan Raiola lâche une bombe

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2022 à 21:02

Selon ESPN, le PSG est de plus en plus confiant sur la prolongation de Kylian Mbappé. Un proche de Mino Raiola a commenté cette grosse rumeur.

Mbappé plus réceptif que jamais à l’idée de rester à Paris

Ce mardi, ESPN a fait le point sur la situation de Kylian Mbappé et confirme les récentes informations de Téléfoot concernant la confiance du Paris Saint-Germain quant à une prolongation de son attaquant de 23 ans. La chaîne sportive américaine explique qu’avec l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc, ainsi que les renforts de Franck Kessié et de Paul Pogba l’été prochain, les dirigeants parisiens pourraient réussir à convaincre l’international français de renoncer au Real Madrid afin de poursuivre son aventure dans la capitale.

« Le PSG est de plus en plus confiant à l’idée de convaincre Mbappé de prolonger son contrat. Sa famille est en discussion avec le club pour une prolongation à court terme et les dernières réunions ont été positives. D’après nos sources, Mbappé est plus réceptif que jamais à l’idée de rester à Paris un peu plus longtemps », assure le média américain. Interrogé par El Chiringuito de Jugones, un agent proche de Mino Raiola a donné son avis sur ce sujet.

PSG Mercato : « Si Mbappé voulait prolonger, il l'aurait déjà fait »

L’agent espagnol Pedro Bravo, très proche de Mino Raiola, agent de Erling Haaland, a lancé une vraie bombe ce mardi. Alors que plusieurs médias assurent que Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger avec le Paris Saint-Germain, il assure que l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a aucune intention de rester en Ligue 1 la saison prochaine.

« Si Mbappé va au Real Madrid, Erling Haaland jouera au FC Barcelone. Si Kylian voulait prolonger [au PSG], il l’aurait déjà fait », a déclaré Pedro Bravo, président des agents espagnols. Cependant, ESPN assure que « malgré la présence des autres stars, Mbappé a maintenant trouvé le rôle qu’il a toujours voulu au club. Il est devenu un vrai leader et le joueur qui fait la différence. »

Selon la chaîne sportive, ce facteur aurait son importance dans le volte-face que s’apprête à opérer le Champion du monde 2018 concernant son avenir.