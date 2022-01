PSG Mercato : Mbappé, Al-Khelaïfi proche d’un exploit retentissant ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2022 à 15:02

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG sont déterminés à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Et l’affaire avance dans le bon sens.

Les discussions se poursuivent entre Mbappé et le PSG

Le Paris Saint-Germain veut tout mettre en oeuvre afin de dissuader Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre l’été prochain. Et les choses vont plutôt dans le bon sens dans ce dossier. En Angleterre, The Telegraph révèle ainsi que le champion du monde 2018 n'aurait pas encore totalement tourné le dos au club de la capitale.

Contrairement aux spéculations de la presse espagnole, le coéquipier de Marquinhos pourrait finalement prolonger son contrat pour une courte durée. Une tendance confirmée ce mardi par le média ESPN dans un point sur le dossier Kylian Mbappé. En effet, la chaîne sportive américaine explique que « le PSG est de plus en plus confiant à l’idée de convaincre Mbappé de prolonger son contrat. Sa famille est en discussion avec le club pour une prolongation à court terme et les dernières réunions ont été positives. D’après nos sources, Kylian est plus réceptif que jamais à l’idée de rester à Paris un peu plus longtemps. »

Cependant, « le Real Madrid est toujours confiant à l’idée de recruter l’international français cet été », ajoute la source américaine. S’il se sentait un peu mis à l’écart pour Lionel Messi et Neymar, « Mbappé a maintenant trouvé le rôle qu’il a toujours voulu au club. Il est devenu un vrai leader et le joueur qui fait la différence ». Malgré la présence des autres stars, l’enfant de Bondy a désormais trouvé sa vraie place au Paris SG. Un facteur important qui pourrait être déterminant dans la décision finale de l’international français de 23 ans. Pour se donner encore plus de chances dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi jouerait également sur d’autres options.

PSG Mercato : Zidane et Pogba pour convaincre Mbappé ?

Toujours selon ESPN, le Paris Saint-Germain espère vivement que Kylian Mbappé prolongera son contrat à court terme. Pour se faire, au-delà du gros salaire promis à l’ancien buteur de l’AS Monaco, les dirigeants parisiens miseraient désormais sur les options Zinedine Zidane et Paul Pogba.

« La potentielle arrivée de Zinedine Zidane au PSG la saison prochaine est un autre facteur qui pourrait pousser Mbappé à rester. Paris est en contact avec Zidane au cas où Pochettino part à Manchester United en fin de saison. Travailler avec une de ses idoles pourrait être un élément-clef pour garder Mbappé. Nos sources indiquent également que le PSG est en discussion avec Paul Pogba et Franck Kessié et recruter ces joueurs aiderait à montrer à Mbappé que le club va dans le bon sens », explique le média sportif. Sans compter que la Coupe du Monde 2022 organisée par le Qatar est essentielle pour le PSG, qui veut donc garder son meilleur joueur jusqu’à cet évènement.