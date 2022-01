OL Mercato : L'Olympique Lyonnais cible un attaquant de Galatasaray

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2022 à 18:04

L'OL se renseigne sur un international égyptien de Galatasaray. L'Olympique Lyonnais suit ce dossier en cas d'échec sur celui de Sardar Azmoun.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais en quête d’un attaquant

L' OL est à la recherche d’un attaquant dans ce mercato hivernal. En effet, les Gones multiplient les pistes pour se renforcer dans ce secteur. Les Lyonnais ont un souci offensif cette saison. Ils se sont donc renseignés sur Sardar Azmoun,Anthony Martial et maintenant Mohamed Mostafa. Ce problème handicape le club dans sa lutte pour une place européenne. L' OL est actuellement 11e de Ligue 1, loin des places européennes.

Jean-Michel Aulas souhaitait avec la nomination de Peter Bosz renouer avec la plus prestigieuse des compétitions européennes : la Ligue des champions. Après une première partie de saison ratée, les Gones sont distancés dans la course à la Ligue des champions par l'OM, l'OGC Nice ou encore le Stade Rennais. Cependant, les Lyonnais n’ont pas dit leur dernier mot et souhaitent faire une deuxième partie de saison canon. Les dirigeants lyonnais pensent que cela passe par l’achat d’un nouvel attaquant. Les pistes les plus chaudes sont celles d’Azmoun et Mostafa.

Mostafa pour oublier le dossier épineux Azmoun

Mohamed Mostafa, jeune attaquant égyptien de 24 ans évolue à Galatasaray, il a disputé 29 matches cette saison et a inscrit 7 buts. Cet attaquant international est particulièrement courtisé. Le LOSC, le FC Séville et le Hertha Berlin sont annoncés parmi les potentiels courtisans de l’international égyptien. L' OL a toujours l’ambition de signer Azmoun, néanmoins face à la complexité du dossier, les Gones explorent des pistes dont celle de Mostafa. Le jeune compère de Mohamed Salah en attaque en sélection égyptienne est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations ce qui pourrait ralentir les négociations.

D’autant plus que son club, le Galatasaray, n’a pas fixé de prix pour lui. Mostafa est un joueur rapide capable de prendre la profondeur et de perturber une défense grâce à sa vitesse. Un profil tant recherché par Peter Bosz depuis son arrivée en Rhône…