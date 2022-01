Man Utd Mercato : Nouvelle destination pour Anthony Martial

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2022 à 10:04

Du nouveau sur l'avenir d' Anthony Martial. L'international français de Man United, annoncé à l'OM et au PSG, est en passe de rejoindre la Juve.

Manchester United Mercato : Anthony Martial sur le départ

Anthony Martial se rapproche chaque jour un peu plus d’un départ de Manchester United. Le joueur arrivé à Manchester en 2015 pour une somme record de 60 millions d’euros souhaite partir pour avoir plus de temps de jeu. De plus, il est en conflit ouvert avec son entraîneur Ralf Ragnick depuis ce week-end. En cause, une sortie médiatique du nouvel entraîneur des Red Devils expliquant que Martial ne souhaitait pas faire le déplacement à Birmingham pour affronter Aston Villa. Le coach allemand a ajouté que cette décision de Martial avait pour but de forcer son départ du club anglais. L' attaquant de son côté a rétorqué via les réseaux sociaux qu’il n’avait jamais refusé de jouer à un match de football. Un épisode qui vient aggraver la situation déjà compliquée du joueur offensif à Manchester United.

Cependant, le joueur formé à l'OL est en instance de départ. Plusieurs clubs sont venus aux nouvelles, dont le PSG, Séville, l’OM et l’OL. Le prix demandé par Manchester United pour le transfert du buteur est trop élevé. Son prêt avec option d’achat est donc la voie de départ la plus probable.

Anthony Martial, la Juve comme future destination ?

D’après Sky Sport Italia, la Juventus de Turin serait intéressée par le profil de l’international français de 26 ans. L’attaquant est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2024, mais n'entre pas dans les plans de son nouvel entraîneur. Les agents du joueur français sont en contact avec les dirigeants turinois. La Juve souhaite en effet recruter un attaquant pour pallier le départ probable d’Alvaro Morata, annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Manchester United est ouvert à un départ de Martial à condition toutefois que le club paie l’intégralité du salaire de l’ex-joueur de l’AS Monaco.

Toujours une chance pour l' OM

Anthony Martial pourrait donc partir à la Juve pour avoir plus de temps de jeu sous les ordres de Maximiliano Allegri. L’attaquant français de 26 ans veut revenir en sélection, car il rêve de participer à la Coupe du Monde au Qatar. Un rêve qui l'oblige à changer de club dans les prochains jours. Même si l'Olympique de Marseille ne semble pas être son premier choix, le club phocéen serait le plan B du joueur en cas d'échec de son transfert à la Juve. Au contraire du PSG où il n'aurait qu'un temps de jeu limité aux côtés de joueurs comme Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, il pourrait prendre le lead en attaque olympienne.

L'OL, son ancien club, aurait pu l'intéresser, mais l'actuelle 11e place au classement de Ligue 1 ne l'encourage pas à opter pour ce choix. Son prêt pouvant être assorti d'une option définitive pour appartenir à son probable prochain club. Le joueur regarde déjà la possibilité de disputer la prochaine Ligue des champions, compétition que ne sont pas certains d'accrocher les Gones au regard de leurs actuels résultats.