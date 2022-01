OL Mercato : Azmoun, Lyon se prend un énorme vent du Zenit

Publié par Ange A. le 16 janvier 2022 à 22:45

En quête de renfort cet hiver, l’ OL a érigé Sardar Azmoun comme une priorité. Mais le Zenit est bien parti pour contrarier Lyon.

Privé de ses attaquants africains, l’Olympique Lyonnais a signé sa première victoire de l’année ce dimanche. Un penalty de Moussa Dembélé, auteur de son 50e but avec l’ OL, a permis aux hommes de Peter Bosz de dominer l’ESTAC Troyes. Avec Dembélé comme seul véritable avant-centre, le club rhodanien espère se renforcer cet hiver. L’Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko Ekambi et le Zimbabwéen Tino Kadewere prennent actuellement part à la CAN. En leur absence, Lyon souhaite se renforcer avec au moins un renfort offensif. Déjà pisté l’été dernier après le départ de Memphis Depay, Sardar Azmoun est de nouveau courtisé par Lyon cet hiver. Mais comme lors du dernier mercato, le Zenit Saint-Pétersbourg ne compte pas céder son attaquant, pourtant en fin de contrat, en hiver.

Le Zenit ferme de nouveau la porte pour Sardar Azmoun

Le média russe Sports.ru assure ce dimanche que le président du Zenit ne compte pas procéder à la vente de Sardar Azmoun. Citant le dirigeant saint-pétersbourgeois, la source locale assure à « 99% » que l’attaquant de 27 ans va terminer la saison avec le leader du championnat russe. Une nouvelle désillusion en vue pour l’Olympique Lyonnais. L’ OL serait déjà pourtant parvenu à un accord verbal avec l’international iranien (60 sélections/39 buts). Une offre de 4 millions d’euros pour le transfert d’Azmoun à Lyon était également évoquée.

Sauf nouveau revirement, le Zenit Saint-Pétersbourg ne devrait pas céder son buteur vedette au club rhodanien. La formation russe s’expose donc à laisser partir son attaquant gratuitement l’été prochain. Reste maintenant à savoir si les Gones attendront le prochain mercato pour boucler ce vieux dossier.