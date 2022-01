PSG Mercato : Une recrue estivale quitte déjà le Paris SG !

Publié par Ange A. le 19 janvier 2022 à 23:35

Arrivée au PSG l’été dernier, Stéphanie Labbé n’ira pas au bout de son contrat. Celui-ci a été résilié d’un commun accord.

Coup dur pour le PSG, Stéphanie Labbé prend sa retraite

La section féminine du Paris Saint-Germain voit déjà une de ses recrues estivales quitter le club. Dans un communiqué publié mercredi soir, le PSG a confirmé la résiliation du contrat à l’amiable de Stéphanie Abbé. La gardienne de 35 ans entend prendre sa retraite internationale au printemps. L’internationale canadienne l’a fait savoir dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Le Parisien révèle qu’elle avait expliqué à Ulrich Ramé, le manager général de la section féminine, les raisons de son choix de son choix. Les deux parties sont parvenues à une rupture anticipée de leur contrat. La Canadienne s’était engagée avec Paris pour un an, avec une année supplémentaire en option.

Les raisons du départ à la retraite de Labbé

Dans sa vidéo, Stéphanie Labbé justifie notamment son départ en retraite en cours de saison pour des raisons liées à sa santé mentale. Des raisons qu’elle avait déjà avancées à sa direction au retour des vacances d’hiver comme le souligne le journal francilien. « Le football m’a donné beaucoup de nuits blanches et de douleurs. Il a détruit ma confiance, parfois. Il a créé de la dépression et des attaques d’anxiété. Mais la curiosité et mes connexions m’ont toujours ramenée au football », révèle-t-elle.

Libérée par le PSG, Stéphanie Labbé entend mettre un terme à sa carrière professionnelle après un dernier match avec sa sélection nationale. Une information confirmée par la Fédération canadienne qui annoncé qu’un match international amical prévu au printemps sanctionnera le départ en retraite de Labbé. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain va compenser ce départ surprise survenu en cours de saison. Les Parisiennes sont actuelles 2es de D1 Arkema avec trois unités de retard sur Lyon. Les pouliches de Didier Olle-Nicolle restent également engagées en Ligue des champions avec un quart de finale à jouer contre le Bayern Munich.