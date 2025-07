Mercato RC Lens : Un atout offensif déniché en Serie A

Après l’échec de la piste menant à Mathias Kvistgaarden, le RC Lens tourne désormais ses regards vers Sebastiano Esposito. Les Sang et Or veulent attirer l’attaquant italien de 23 ans dans l’Artois cet été.

Mercato RC Lens : Sebastiano Esposito dans le viseur !

Après avoir dévoilé sa hiérarchie au poste de gardien de but, le RC Lens poursuit tout doucement son mercato dans les autres secteurs. En attaque, les regards sont tournés vers les attaquants axiaux dans le but de renforcer le dispositif de Pierre Sage. Dans cette optique, la cellule de recrutement aurait jeté son dévolu sur Sebastiano Esposito. L’avant-centre de 23 ans sort d’une saison étincelante avec le FC Empoli.

Lire aussi : Mercato RC Lens : un crack italien signe au RCL !

À voir Mercato AS Monaco : Wilfried Singo vers la Serie A ?

Il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 10 buts et délivré deux passes décisives. À l’issue de son contrat de prêt avec le FC Empoli, Sebastiano Esposito est revenu à l’Inter Milan avant de s’envoler pour les États-Unis, à l’occasion de la Coupe du Monde des clubs. Ses performances sont suivies de près par le RC Lens, qui compte le faire venir en France cet été. Toutefois, bien que prometteuse, la piste ne s’annonce pas aisée.

Selon les informations de Sky Sports Italia, le buteur de 23 ans est également dans le viseur de plusieurs clubs européens, notamment Cagliari Calcio, la Fiorentina et le Betis Séville. Les pensionnaires de la Liga ont même formulé une offre à l’Inter Milan, mais celle-ci a été jugée insuffisante pour conclure le transfert de Sebastiano Esposito. Le RC Lens pourrait donc en profiter pour concrétiser son rêve.