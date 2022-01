ASSE Mercato : Mateta, Guirassy, Saint-Etienne fait une grande annonce

Publié par ALEXIS le 21 janvier 2022 à 16:09

Après Mangala, l’ ASSE attend maintenant le buteur demandé par Dupraz. Les pistes Mateta et Guirassy ne sont pas refermées selon Samuel Rustem.

L’ ASSE a officiellement recruté un cinquième joueur en renfort, jeudi. Il s’agit du défenseur tricolore (8 sélections), Eliaquim Mangala. Dans ses propos en conférence de presse, Pascal Dupraz a insisté sur l’arrivée d’un buteur dans son équipe avant la fermeture du marché des transferts. Ce vendredi, Samuel Rustem, directeur général de l’AS Saint-Étienne, a répondu à l’appel de l’entraîneur des Verts. Contrairement au clap de fin annoncé sur les pistes Jean-Philippe Mateta et Serhou Guirassy, le dirigeant assure que les deux avant-centres sont toujours dans les plans du club.

« Mateta, Guirassy ? On continue à travailler. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours », a-t-il répondu dans une interview sur France Bleu. « On a les moyens pour essayer de mettre en œuvre la meilleure stratégie possible dans l'intérêt collectif. On donne justement le max pour y arriver », a rassuré Samuel Rustem.

À noter que l’ ASSE sollicite l’attaquant de Crystal Palace et celui du Stade Rennais, sous la forme d’un prêt pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison. Mateta et Guirassy jouent peu dans leurs clubs respectifs, et la direction des Stéphanois souhaite attirer l'un des deux joueurs à Geoffroy-Guichard afin d'aider les Verts à se maintenir en Ligue 1, mais aussi leur permettre de se relancer.

« On a eu des moyens à disposition de la part des actionnaires »

Parlant de moyens financiers, le DG de l’ ASSE a confirmé des fonds dégagés par les propriétaires du club ligérien pour le marché d’hiver. « Sur le mercato, on a beaucoup travaillé avec Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin (coordinateur sportif). On a eu aussi des moyens à disposition de la part des actionnaires, ce qui permet aujourd'hui de se positionner avec ambition pour que l'objectif puisse être atteint, que l'équipe soit compétitive et que le maintien soit obtenu », a-t-il indiqué.