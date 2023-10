Yvan Neyou est parti de l’ASSE sans rancune, alors qu’il avait été écarté par Pascal Dupraz en 2022. Il déclare rester attaché à Saint-Étienne pour toujours.

ASSE : Yvan Neyou espère le retour de Saint-Etienne en Ligue 1

Arrivé à l’ASSE en juillet 2020, sous les ordres de Claude Puel, Yvan Neyou avait réussi sa première saison sous le maillot des Verts avant de tomber en disgrâce. Après le départ du technicien castrais, il avait perdu sa place dans l’équipe-type de Saint-Etienne. Pascal Dupraz, le successeur de Claude Puel, avait écarté l’international Cameroun, à son retour de la CAN 2021 disputée dans son pays natal en janvier 2022.

Après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, le milieu de terrain a rejoint le CD Leganés en Espagne. Ayant retrouvé du temps de jeu au sein du club évoluant en Liga 2 (titulaire 8 fois en 12 apparitions cette saison), Yvan Neyou est épanoui en Espagne. Mais il reste attentif à la situation de son ancien club en Ligue 2. Il espère revoir les Verts rapidement dans l’élite.

Yvan Neyou : « je ne remercierais jamais assez l'ASSE et ses supporters »

Dans une interview avec Foot Mercato, le joueur de 26 ans a fait une déclaration qui va certainement faire plaisir à l’ASSE et au peuple vert. « Je ne pourrais jamais cracher sur Saint-Étienne et ses supporters », a-t-il déclaré, malgré sa difficile fin de saison 2021-2022. Il assure que « les supporters lui ont beaucoup trop donné », à tel point qu’il garderait de bons souvenirs du club « tout au long de sa vie ». Pour finir, Yvan Neyou a déclaré : « c’est un club que je ne remercierais jamais assez ». À noter que le Camerounais a disputé 50 matchs sous le maillot stéphanois, pour un but marqué et 2 passes décisives délivrées.