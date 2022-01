PSG Mercato : Leonardo veut frapper un grand coup à 0€ au Real

Publié par Ange A. le 23 janvier 2022 à 06:45

Si Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real gratuitement cet été, le PSG voudrait également un attaquant madrilène sans rien dépenser.

Vers une vengeance du PSG contre le Real Madrid ?

Malgré les multiples offres de prolongation de sa direction, les mois de Kylian Mbappé semblent comptés au Paris Saint-Germain. Sauf énorme rebondissement, l’attaquant de 23 ans va rejoindre le Real Madrid en tant que joueur libre. Le PSG aurait évité cette situation s’il avait accepté les avances du club espagnol l’été dernier. Le board parisien espérait convaincre Mbappé de prolonger après avoir bouclé les arrivées de prestige comme celles de Messi et Ramos. Mbappé vers le Real, Paris voudrait également recruter un attaquant merengue en tant que joueur libre, mais en 2023. AS assure en effet que le club francilien en pince pour Marco Asensio dont le contrat expire l’année prochaine.

Déjà une offensive de Paris pour Marco Asensio

Le quotidien madrilène note même que le Paris Saint-Germain est déjà passé à l’offensive dans ce dossier. Le leader de Ligue 1 proposerait 6 millions d’euros et un contrat de 5 ans de contrat au numéro 11 du Real Madrid. La source note qu’il s’agit d’une proposition supérieure à l’offre de prolongation pendante des merengues. Lesquels proposeraient un nouveau contrat de 4 ans assorti de 4 millions d’euros à leur ailier. Formé à Majorque, celui-ci a rejoint la capitale espagnole en 2015 contre près de 4 millions d’euros. Cette saison, l’international espagnol de 26 ans compte réalisations pour une passe décisive en 23 matchs disputés.

En cas d’accord avec Paris, l’ailier espagnol (26 sélections/1 but) rejoindrait une belle colonie d’anciens Merengues dans la capitale. Angel Di Maria, Keylor Navas, Sergio Ramos et Achraf Hakimi défendent les couleurs des Rouge et bleu. Reste plus qu’à savoir si Leonardo parviendra à convaincre Asensio de renforcer ces rangs.