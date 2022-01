PSG Mercato : Le Barça veut jouer un mauvais tour au Paris SG

Publié par Thomas G. le 26 janvier 2022 à 13:05

Le PSG est concurrencé par le Barça pour un joueur libre évoluant à l'AC Milan. Le Paris SG s’était déjà positionné sur le milieu de terrain.

PSG Mercato : Franck Kessié intéresse le Barça

On prend les mêmes et on recommence. L’été dernier pendant l’Euro, le FC Barcelone et le PSG étaient tous les deux à la lutte pour un milieu de terrain qui était libre de tout contrat. C’est le PSG qui a raflé la mise, puisque Wijnaldum a signé à Paris. Six mois plus tard, rebelote, les deux clubs sont intéressés pour faire signer libre FranckKessié, le milieu de terrain de l’AC Milan. L’international ivoirien de 25 ans n’a toujours pas prolongé son contrat avec Milan, un contrat qui expire en juin 2022.

Le Barça qui doit faire attention à ses dépenses se penche sur chaque opportunité. Franck Kessié est une grande opportunité. L’international ivoirien est l’un des meilleurs joueurs de Serie A depuis des années. De plus, il ne demande pas un salaire mirobolant. D’après les médias italiens, Kessié aurait trouvé un accord contractuel avec le Barça.

Le PSG n’abdique pas pour Kessié

Le PSG, principal concurrent du Barça dans ce dossier, ne va pas abandonner sans se livrer à une bataille. Les Parisiens ont eux aussi un accord contractuel avec Kessié. Néanmoins, toutes les ressources des dirigeants du Paris-SG sont actuellement concentrés sur le dossier Tanguy Ndombele. Le club de la capitale a aussi initié une stratégie pour se pencher sur les joueurs en fin de contrat, une stratégie qui s’est avérée payante l’an dernier avec le recrutement de quatre jours par ce biais : Messi, Donnarumma, Wijnaldum et Sergio Ramos. Toujours dans le même thème, le PSG est aussi intéressé par Paul Pogba en fin de contrat dans six mois. Le Paris-SG avait su convaincre Wijnaldum l’été dernier au nez du Barça. Les Catalans vont-ils se venger de cet affront ? Réponse dans les prochaines semaines…