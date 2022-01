PSG Mercato : Milieu, Leonardo va boucler une opération magique !

Publié par Thomas le 25 janvier 2022 à 20:43

Dans sa volonté de miser sur l'avenir, le PSG est en passe de boucler une superbe opération au milieu, sous l'impulsion de Leonardo.

PSG Mercato : Paris proche d’un deal fou avec Leverkusen

Tout s’accélère dans les rangs du Paris Saint-Germain. Plutôt discret au début du mercato hivernal, le club Rouge et Bleu devrait agiter les derniers jours du mois de janvier, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Si aucun accord n’est pour l’instant bouclé entre Tottenham et Leonardo concernant l’arrivée en prêt de Tanguy Ndombele, le dossier pourrait rapidement se décanter grâce à un départ côté PSG.

Dans l’ombre du dossier Ndombele, le Paris SG travaille en effet d’arrache-pied pour prolonger son titi, Eric Junior Dina Ebimbe, qui réalise un début de saison remarqué avec les catégories jeunes mais aussi avec le groupe pro. Titulaire contre Bordeaux, Nice ou encore en Coupe de France fin décembre, le milieu de terrain est à un pas d’étendre son contrat de deux saisons supplémentaires au Paris Saint-Germain, une signature importante qui serait suivie dans la foulée d’un prêt en Allemagne.

Selon RMC Sport et son journaliste Loïc Tanzi, le club de la capitale serait en contact permanent avec le Bayer Leverkusen, une vieille connaissance qui avait notamment récupéré Moussa Diaby et Mitchel Bakker les années précédentes. Le club allemand, actuellement 3e de Bundesliga, semble très avancé sur le dossier et pourrait l’accueillir cet hiver en prêt avec une option d’achat de 15 millionsd’euros. Le Bayer prendrait alors 100% du salaire du joueur.

Mais ce deal surprenant ne serait en fait qu’un subterfuge rondement mené par Leonardo pour officialiser le transfert de Tanguy Ndombele.

Dina Ebimbe s’en va, Ndombele arrive

Comme avancé ces derniers jours, l’international français, Tanguy Ndombele a fait du PSG sa priorité cet hiver, lui qui ne fait plus l’unanimité auprès de son coach Antonio Conte à Tottenham. Si le milieu de terrain refuse tour à tour les offres d’autres gros clubs, il reste en attente d’un pas des dirigeants parisiens qui négocient toujours avec les Spurs.

Selon Julien Maynard, il suffirait d’un départ au milieu de terrain pour libérer une place à l’ancien Lyonnais, qui arriverait alors en prêt de 6 mois avec option d’achat. Selon le journaliste, les trois parties veulent que le deal se réalise, tout reposerait alors sur les épaules du jeune Dina Ebimbe… Le dénouement n'a jamais été aussi proche pour le PSG !