PSG Mercato : Nouveau coup de pression au Real pour Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 27 janvier 2022 à 05:05

La potentielle signature de Kylian Mbappé emballe plus d’un au Real Madrid. L’attaquant du PSG est plébiscité par une pépite merengue.

Un jeune du Real s’enflamme pour l’arrivée de Kylian Mbappé

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de s’engager avec le club de son choix en vue du prochain mercato estival. L’attaquant de 23 ans n’a pas jusqu’ici renouvelé son contrat avec le Paris Saint-Germain malgré les mirifiques propositions de sa direction. Si sa situation restait inchangée, le champion du monde tricolore quitterait donc Paris en tant que joueur libre au terme de la saison. Un possible départ de Mbappé du PSG ne laisse pas indifférent du côté du Real Madrid. Prétendant de longue date du numéro 7 parisien, le club espagnol est présenté comme la prochaine destination du crack de Bondy. Après des cadres du vestiaire comme Toni Kroos et Karim Benzema, c’est au tour de Rodrygo Goes de s’enflammer au sujet de cette possible signature.

Rodrygo Goes attend Mbappé au Real

Pour l’ailier brésilien, une signature de Mbappé au Real ne ferait qu’augmenter la concurrence dans les rangs de l’effectif madrilène. Une concurrence vue d’un bon œil par l’attaquant de 21 ans qui estime qu’elle sera bénéfique au club. « Ici, on parle de Mbappé et de nombreux autres joueurs, mais je ne sais pas comment est la situation. La concurrence ici est déjà très grande. Ce serait un homme très fort pour cette concurrence. Cela me ferait plaisir s’il venait, il viendrait aider », lâché l’international auriverde aux 2 sélections.

Plus que jamais attendu dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé devrait parapher un juteux contrat chez Los Blancos. ABC indiquait que l’international tricolore devrait s’engager avec le Real Madrid jusqu’en 2026. Il devrait notamment percevoir une prime à la signature de 40 millions d’euros. Ses émoluments annuels s’élèveraient à 21 millions euros selon la source locale. Un montant inférieur à celui proposé par le Paris Saint-Germain qui n’a pas renoncé à prolonger le contrat de son attaquant.