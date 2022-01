PSG Mercato : Succession Mbappé, l’énorme rétropédalage du Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2022 à 19:14

Dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG penserait à Ousmane Dembélé du Barça. Mais le dossier bat de l’aile.

Leonardo a pris contact pour Ousmane Dembélé

Officiellement poussé vers la sortie à Barcelone, Ousmane Dembélé est appelé à se trouver un nouveau club durant ce mercato hivernal ou à passer le reste de la saison dans les tribunes. L’ancien ailier du Borussia Dortmund refusant de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Selon la presse espagnole, l’attaquant de 24 ans aurait finalement accepté de quitter le club catalan durant ce mercato.

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, le champion du monde 2018 ne manque pas de courtisans. En effet, selon plusieurs sources locales et étrangères, Ousmane Dembélé fait partie des priorités du Paris Saint-Germain pour l’éventuelle succession de Kylian Mbappé. Leonardo, le directeur sportif parisien, aurait d’ores et déjà pris contact avec les représentants du natif de Vernon pour évoquer sa possible arrivée au PSG à l’issue de la saison.

Mais aux dernières nouvelles, le successeur de Neymar chez les Blaugranas ne rejoindra pas le collectif de Mauricio Pochettino. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, Leonardo ne fera pas d’offre pour le numéro 11 du Barça cet hiver. « Hier, les médias espagnols faisaient état de négociations avec le clan d’Ousmane Dembélé, dont le Barça ne veut plus. À priori, le PSG ne serait pas très chaud sur ce dossier, notamment en raison des blessures récurrentes de l’attaquant », a expliqué le média francilien ce vendredi. Qu’à cela ne tienne. Après le PSG, Ousmane Dembélé a d’autres prétendants prêts à le sortir de la Catalogne.

PSG Mercato : Dembélé vers la Premier League ?

Sur le départ du Barça, Ousmane Dembélé pourrait prendre la direction de la Premier League, capable de lui offrir le salaire qu’il réclame. Après avoir eu le joueur sous ses ordres à Dortmund, Thomas Tuchel aimerait le récupérer à Chelsea. Les dirigeants du club londonien auraient même l’intention de faire une offre prochainement afin d’avoir Dembélé à Stamford Bridge d’ici le 31 janvier à minuit, à en croire les révélations de Sky Sports.

« C’est un très bon joueur quand il est à son meilleur niveau. J’ai été très chanceux de l’avoir entraîné quand j’étais à Dortmund. Ça n’a duré qu’un an. Ça aurait pu être plus long, mais je suis parti et lui aussi. Depuis, on n’est pas en contact proche. Je ne connais pas sa situation dans le détail. Mais je sais ce que je ressens quand on parle de mes joueurs alors mieux vaut ne pas en parler », a récemment répondu Thomas Tuchel, coach des Blues, en conférence de presse. Nouveau riche, Newcastle serait également sur les rangs pour tenter de mettre la main sur l’ancien coéquipier de Lionel Messi.