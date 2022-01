Barça Mercato : Officiel, Dembélé sur le départ, l'Europe en feu !

Publié par Thomas le 20 janvier 2022 à 12:06

Coup de tonnerre sur la planète football, Ousmane Dembélé va quitter le Barça dans les prochains jours. Xavi a pris une décision officielle ce jeudi.

Barça Mercato : Officiel, Xavi écarte Dembélé du groupe

Après plusieurs mois d’incertitudes et de spéculations en tout genre, le FC Barcelone semble enfin avoir mis un terme au feuilleton Ousmane Dembélé. En fin de contrat cet été chez les Blaugranas, l’attaquant français a atteint cette semaine le point de non-retour avec ses dirigeants qui ont pris une décision rare ce jeudi. Sous l’impulsion de Mateu Alemany, le directeur sportif, Xavi a décidé de ne pas convoquer Dembélé dans le groupe du Barça qui affrontera l’Athletic Bilbao. Un choix fort, qui fait écho à la volonté du joueur de ne pas prolonger au club.

Signe d’un départ tout proche, l’ancien joueur du SRFC a vu ce jeudi son directeur sportif acter son départ, qui plus est de manière imminente.

Alemany confirme le départ de Dembélé

S’il y avait encore des doutes sur les raisons des tensions existantes entre Dembouz et sa direction, Mateu Alemany a expliqué à la presse les raisons de cette absence dans le groupe, officialisant par la même occasion la mise sur le marché du joueur de 24 ans. " Nous comprenons que la décision de Dembele est de ne pas continuer (au Barça) et nous avons communiqué notre décision (de le laisser de côté). Nous voulons des joueurs engagés dans le club et nous lui avons dit qu'il devait quitter le club au plus vite. "

Le dirigeant catalan dévoile par la suite que plusieurs offres ont été proposées à l’attaquant mais que ce dernier les refusait tour à tour. " Dembélé a eu plusieurs offres du club. S’il voulait rester, ça serait réglé. Il doit partir ! " Plus de doute, désormais, le transfert d’Ousmane Dembélé du FC Barcelone est imminent, et plusieurs clubs sont à la lutte pour le récupérer.

Dembélé proche de l’Angleterre

Si plusieurs clubs, dont le PSG, le Bayern Munich ou encore la Juventus se sont manifestés ces derniers mois pour s’attribuer les services du Français, le dossier se disputerait entre deux écuries de Premier League, Newcastle et Manchester United.

Les Magpies seraient prêt à couvrir l’attaquant d’or avec un contrat XXL et un rôle de leader dans l’équipe. Du côté des Red Devils, l’option d’un échange entre El Mosquito et Anthony Martial est également à l’étude. Le Barça a déjà fait part du prix de vente de son désormais indésirable, à hauteur de 20 millionsd’euros. Tout devrait se décanter rapidement donc…