PSG Mercato : Après Ndombele, un échec prodigieux acté en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2022 à 00:31

Annoncé proche du PSG, Tanguy Ndombele a finalement rejoint l'OL. Le milieu de Tottenham ne devrait pas être le dernier échec de Leonardo.

Tanguy Ndombele a finalement signé à l'OL

Indésirable à Tottenham, Tanguy Ndombele fait son grand retour en Ligue 1. Parti de l’Olympique Lyonnais en juillet 2019 contre un chèque de 60 millions d’euros, le milieu de terrain n'a pas fait long feu à Tottenham. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le compatriote de Kylian Mbappé a fait ses adieux aux Spurs. Pas dans les plans de son entraîneur Antonio Conte et en froid avec ses dirigeants, le natif de Longjumeau revient officiellement en France. Si le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino s’attendaient à obtenir son renfort lors de ce mercato hivernal, Ndombele fait son retour en Ligue 1, mais du côté de l'OL.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont obtenu la signature en prêt de l’ancien pensionnaire d’Amiens SC, qui a passé sa visite médicale au cours de la journée. Le milieu de terrain de Tottenham cherche du temps de jeu et, étant donné que la piste PSG ne se débouche pas, il semblerait que son ancien club ait gagné ses faveurs. Lyon s'est pris un vent de Lo Celso et c'est donc Ndombele qui arrive en prêt avec option d'achat. Ce ne sera toutefois pas le seul échec de la journée pour Leonardo.

PSG Mercato : Accord Reims-Newcastle pour Hugo Ekitike ?

Tôt ce lundi, le tabloïd britannique The Telegraph révélait que le board de Newcastle United et le Stade de Reims se rapprochaient d’une entente pour le transfert d’Hugo Ekitike pour un montant se rapprochant des 40 millions d’euros. Formé à Reims et sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international tricolore des moins de 21 ans était annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé l’été prochain.

Et selon Sky Sports, c'est bel et bien fait entre les deux clubs. Hugo Ekitike ne rejoindra pas le PSG. Le natif de Reims va quitter l’écurie du président Jean-Pierre Caillot pour découvrir la Premier League dès cet hiver. Le média sportif explique que le club rémois a accepté une offre des Magpies ce matin pour son avant-centre. Contrairement au Telegraph, Sky Sports évoque une somme comprise entre 25 et 30 millions d’euros.