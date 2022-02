ASSE Mercato : Nouvelles révélations dans le dossier Diego Costa

Publié par Ange A. le 03 février 2022 à 08:06

Coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin est revenu sur l’intérêt des Verts au mercato d’hiver pour Diego Costa.

Nouvelle confirmation de l’ASSE pour Diego Costa

Après sa première moitié de saison à la rue, l’AS Saint-Étienne attendait des renforts pour se sauver. Les Verts sont derniers de Ligue 1 et condamnés à jouer le maintien cette année. Nouvel entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz poussait pour la signature d’un nouvel avant-centre. Si Enzo Crivelli a rejoint le Forez dans les derniers jours du mercato, le club avait coché d’autres noms avant celui de l’ancien Bordelais. Outre Robert Beric et Bafétimbi Gomis, Sainté a tenté le coup avec Diego Costa. L’attaquant brésilien est libre depuis la fin de son contrat avec l’Atletico Mineiro. Une piste auriverde de nouveau confirmée par Loïc Perrin. Le coordinateur sportif est revenu sur la difficulté de Saint-Étienne de boucler cette opération.

Costa trop cher pour Saint-Étienne

Comme l’avaient déjà indiqué Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, Loïc Perrin assure que la signature de Diego Costa était trop onéreuse pour l’AS Saint-Étienne. Les prétentions salariales de l’avant-centre de 33 ans étaient hors de portée de l’ASSE, déjà en proie à des difficultés financières et toujours dans l’attente d’un nouveau propriétaire. « On a eu des infos par pas mal d’intermédiaires. Ils nous l’ont proposé pour 100 000 € [brut par mois]. Un proche connaissait son frère, que j’ai eu en direct. Ce n’était pas les vrais chiffres. C’était deux fois plus, avec une prime de maintien [plus une, à la signature de 200 000 €] », a assuré l’ancien capitaine stéphanois à L’Équipe.

Le dirigeant ligérien révèle également que l’ancien buteur de Chelsea était déjà en négociations avec un autre club. Raison pour laquelle les discussions ont été suspendues. « Comme il avait déjà une offre écrite d’un autre club, on n’est pas allés plus loin », souligne Loïc Perrin.