FC Nantes Mercato : Kita fait des révélations sur Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 17:44

Waldemar Kita, président du FC Nantes, s’est livré sur le dossier Randal Kolo Muani, attaquant en fin de contrat en juin et annoncé à Francfort.

FC Nantes : Kita était prêt à proposer 100 000 € mensuel à Kolo Muani

Waldemar Kita n’a pas réussi à convaincre Randal Kolo Muani pour prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2022 au FC Nantes. Dès lors, ce dernier va filer librement à l’issue de la saison. Libre de signer avec le club de son choix depuis janvier, l’avant-centre formé au FCN s’est déjà engagé avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Il a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2027. L’international Espoir Français va donc rejoindre le club allemand cet été.

De quoi laisser un gros regret au président du FC Nantes qui a fait des propositions salariales intéressantes au jeune joueur, mais en vain. Dans une interview avec le Quotidien du Sport, Waldemar Kita avoue qu’il a rencontré des difficultés pour convaincre Randal Kolo Muani de prolonger son bail chez les Canaris. Pourtant, il assure qu’il était d’accord pour offrir, « sans problème », un salaire mensuel pouvant « aller jusqu’à 100 000 € mensuel » au N°23 du FC Nantes.

Le président du FCN agacé par l'entourage de l'attaquant

Le patron du club nantais a laissé entendre ensuite qu’il n’avait plus d’interlocuteur précis à un certain stade des négociations. « Le problème, c’est qu’on ne sait même plus à qui s’adresser », s’est-il agacé. « Il y a d’abord eu un agent, puis deux agents, puis un avocat, puis la famille […]. À partir d’un moment, malgré tous mes efforts, le dialogue a été rompu. Son père, avec qui j’ai parlé à de nombreuses reprises, ne me prenait même plus au téléphone », a fait savoir le dirigeant du club de Ligue 1.

Geoffroy Garétier, consultant pour Canal+, a livré plus de détails sur les propositions transmises à Randal Kolo Muani. Selon lui, « Kita a proposé à Kolo Muani, pour le prolonger, 25 000 € par mois avec une prime à la signature de 300 000 € ». En retour, « le joueur et son entourage ont refusé et ont demandé 60 000 € mensuel et une prime à la signature de 500 000 €. C’est ça que Nantes a refusé », d'après le journaliste dans l'émission Late Football Club.