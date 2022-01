FC Nantes Mercato : 45M€, Kita croise les doigts pour un gros bonus

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 18:32

Le FC Nantes n’a pas encore réalisé de vente cet hiver, mais Waldemar Kita pourrait toucher un bon pactole sur la revente d’un ancien canari.

FC Nantes : Rien de concret avec Muani, Blas et Lafont

Le FC Nantes ne devrait pas toucher d’indemnité de transfert sur Randal Kolo Muani, car ce dernier a décidé de quitter son club formateur librement, à l’issue de son contrat en juin. Courtisé par quatre clubs en Allemagne, il aurait donné son accord de principe à l’Eintracht Francfort en attendant la fin de la saison. Le FCN aurait aussi pu faire une bonne affaire en transférant Ludovic Blas au LOSC. Il était visé pour prendre la place de Jonathan Ikoné vendu à l’AC Fiorentina pour 14 millions d'euros.

Finalement, le club champion de France devrait recruter Hatem Ben Arfa (34 ans) en renfort. Le gardien de but des Canaris, Alban Lafont (23 ans) est, lui, dans les petits papiers de Tottenham qui cherche le successeur de Hugo Lloris (35 ans), mais sans offre. À priori, ces trois Nantais devraient finir la saison dans la Cité des Ducs.

Kita rêve d'un bonus sur la revente de Diego Carlos

À moins de deux semaines de la fin du mercato hivernal, le FC Nantes pourrait toucher des millions d’euros de la part du FC Séville. En effet, Newcastle United veut recruter Diego Carlos, pour faire une croix sur le dossier Sven Botman pour qui le LOSC se montrerait très gourmand. Et un transfert du défenseur central d’Andalousie est synonyme de retombées pour les Jaune et Vert, car Waldemar Kita avait inscrit des pourcentages sur une revente, lors du transfert du Brésilien à Séville en juillet 2019.

Ce dernier avait été transféré contre 15 M€, mais son contrat était assorti de bonus à la revente. Selon le célèbre agent Pedro Bravo, relayé par El Chiringuito, Newcastle aurait proposé 45 millions d'euros aux Sévillans, mais ces derniers attendraient 60 millions d'euros pour lâcher Diego Carlos cet hiver. Et plus les enchères montent, plus Kita se frotte les mains.