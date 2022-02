PSG Mercato : Le clan Mbappé fixe une exigence exorbitante au Real

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2022 à 11:14

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé est pressenti au Real Madrid l’été prochain. Mais il ne compte pas faire de cadeau au club madrilène.

La mère de Mbappé demande une fortune au Real Madrid

Le dernier jour du mercato hivernal, le journal allemand Sport Bild a enflammé la toile en annonçant un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid sur la base d'un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2028, avec à la clé un salaire de 50 millions d'euros brut par saison. Et depuis jeudi soir, le journaliste Eduardo Inda d’El Chiringuito TV ajoute que Fayza Lamari, la mère de Mbappé, réclamerait à la direction madrilène une enveloppe de 120 millions d’euros de prime à la signature.

La source ibérique indique que si le Paris Saint-Germain ne verrait aucun problème à verser un tel montant pour conserver son numéro 7, cette exigence pourrait refroidir les Merengues. Même si un ancien président du Barça a récemment annoncé que tout serait déjà signé entre Mbappé et la Maison-Blanche.

PSG Mercato : « Kylian a déjà signé avec le Real Madrid »

Présent sur les ondes de Radio Marca, Joan Gaspart, l'ancien président du FC Barcelone (2000-2003), s’est mouillé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Selon l’homme d’affaires espagnol de 77 ans, cela ne fait aucun doute que l’international français de 23 ans va quitter librement le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur du Real Madrid à l’issue de la saison. Il pense même que Florentino Pérez et l’enfant de Bondy ont d’ores et déjà signé leur future collaboration.

« Je vais vous donner l'exclusivité : Kylian Mbappé a déjà signé avec le Real Madrid, j'en suis certain. Je connais Florentino Perez et j'en suis certain », a déclaré Joan Gaspart en début de semaine. À Paris, les dirigeants du club de la capitale gardent toujours espoir et espèrent pouvoir convaincre Mbappé de parapher un nouveau bail, afin de poursuivre l’aventure au moins jusqu’en juin 2024, avec un possible départ à l’été 2023.