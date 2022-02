Liverpool Mercato : Klopp veut enrôler un crack d'Angleterre

Publié par Thomas G. le 05 février 2022 à 00:14

Liverpool est intéressé par Fabio Carvalho, une pépite de 19 ans évoluant à Fulham. Le milieu offensif est en fin de contrat en juin prochain.

Liverpool Mercato : Klopp s'intéresse à Fabio Carvalho

Les Reds de Liverpool sont les mieux placés dans la course à la pépite anglaise Fabio Carvalho, joueur de 19 ans de Fulham. Né au Portugal, Carvalho joue pour les sélections de jeunes anglaises. Il a deja inscrit 7 but et délivré 4 passes décisives cette saison. Des performances qui attirent l’attention à cet âge, surtout que le Portugais d’origine est en fin de contrat avec Fulham en juin prochain.

Dans les dernières heures du mercato, les Reds de Liverpool avaient finalisé un accord avec Fulham pour un transfert de 10 millions d’euros. Malheureusement, les papiers sont arrivés trop tard, après la clôture du mercato hivernal. Les Reds s’activent en ce moment pour finaliser un nouvel accord. Liverpool continue de se positionner pour engager les meilleurs talents de demain, après avoir acheté Harvey Elliot, Diogo Jota, Luiz Dias. Jürgen Klopp a confirmé que son club était toujours en contact avec le milieu offensif. Les Reds veulent finaliser l’affaire au plus vite, car ils savent que de nombreux clubs sont intéressés par son profil.

Chelsea, Dortmund et le Bayern sont aussi dans le coup

Liverpool a une longueur d’avance, mais dans le football tout va si vite. Chelsea, Dortmund et le Bayern veulent eux aussi s’attacher les services du jeune Fabio Carvalho qui explose cette saison avec Fulham. Le standing des courtisans du joueur montre à quel point son potentiel est élevé.

Fulham est 1er de championship, il va affronter Manchester City en Emirates Fa Cup, une nouvelle occasion pour Fabio Carvalho de montrer son talent aux yeux du monde, mais surtout de se confronter à ce qui se fait de mieux en ce moment en Europe. La concurrence sera rude avec des clubs qui ont les moyens de faire tourner la tête de Fabio Carvalho, Klopp va devoir mettre le paquet pour gagner cette bataille.