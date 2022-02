FC Nantes Mercato : Une cible justifie son refus de signer

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 02:14

Sur les tablettes du FC Nantes cet hiver, le Malien Ibrahima Koné a préféré rejoindre le FC Lorient pour une raison particulière.

Le FC Nantes recalé par Ibrahima Koné

Avec le prochain départ de Randal Kolo Muani, le FC Nantes souhaitait renforcer son attaque cet hiver. Un intérêt de Nantes pour Ibrahima Koné avait notamment été dévoilé par Fabrice Hawkins. Également courtisé au RC Lens, l’attaquant malien a opté pour le FC Lorient. Le nouveau sociétaire du club Morbihan a justifié son choix. En quête d’un nouveau challenge après la Norvège, l’avant-centre de 22 ans veut suivre les traces d’une légende de son pays. Il confie ainsi que le passage à Lorient de Seydou Keita (2000-2002), ancien capitaine des Aigles du Mali, a pesé dans sa décision.

« Tout le monde le connaît, même si je ne l’ai jamais vu personnellement. Je me rappelle que j’allais au stade pour le voir jouer quand j’étais petit. Et forcément, le fait qu’il ait déjà évolué au FC Lorient a également pesé dans ma décision », explique l’international malien (9 sélections/ 8 buts).

Koné, un renfort de poids pour les Merlus

Ibrahima Koné a rejoint le FC Lorient après une saison à Sarpsborg (D1 norvégienne). Une pige ponctuée par 11 réalisations et 5 assists en 30 matchs. Ses récentes performances à la CAN 2021 n’ont pas laissé ses courtisans de Ligue 1 indifférents. L’attaquant des Aigles a inscrit 3 buts en 4 rencontres durant le tournoi. Suffisant pour taper dans l’œil de Nantes, de Lens et Lorient. Mais au final, ce sont les Merlus qui sont parvenus à arracher sa signature. Il s’est engagé pour quatre saisons et demie avec le club breton. Lequel a claqué 4 millions d’euros pour le transfert de Koné.

Le nouvel attaquant lorientais est conscient du défi à relever avec son nouveau club. Le FCL n’est que 19e de Ligue 1, les hommes de Christophe Pélissier luttent pour leur maintien dans l’élite. « Je suivais tous les matches du championnat français, et Lorient est une bonne équipe avec de bons joueurs. En début de saison, l’équipe était au top. Et même si elle est en bas du classement aujourd’hui, rien n’est perdu d’avance », a prévenu le nouveau buteur des Merlus.