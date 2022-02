LOSC Mercato : Mbappé encense Lille pour ce coup à 0€

Publié par Ange A. le 07 février 2022 à 07:15

Auteur d’un but lors du large succès du PSG à Lille, Kylian Mbappé s’est montré admiratif vis-à-vis d’Hatem Ben Arfa recruté cet hiver par Lille.

Hatem Ben Arfa décisif avec le LOSC contre le PSG

Le Paris Sant-Germain a retrouvé le sourire dimanche en étrillant le Lille OSC. Le PSG s’est largement imposé à Pierre-Mauroy contre le LOSC lors de la 23e journée de Ligue 1. Paris en a passé 5 à son adversaire du soir grâce à un doublé de Danilo Pereira et des réalisations de Presnel Kimpembe, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le but de Sven Botman n’aura servi qu’à sauver l’honneur des locaux. Le défenseur néerlandais a été servi par Hatem Ben Arfa. Arrivé à Lille cet hiver, le milieu offensif retrouvait Paris, l’un de ses anciens. Contre le PSG, le milieu de 34 ans honorait sa première titularisation et s’est montré décisif. De quoi susciter l’admiration d’une star parisienne.

Kylian Mbappé en pince pour Ben Arfa

Malgré le naufrage du LOSC, Kylian Mbappé a apprécié la prestation livrée par son ancien coéquipier. L’attaquant du Paris Saint-Germain est notamment revenu sur l’action menée par Hatem Ben Arfa et ayant abouti à l’égalisation lilloise. « Sur l’action, au départ, on est deux avec Di Maria et on se regarde en mode vas-y toi, c’est toi qui vas prendre [rires]. Il maîtrise. Comme on dit souvent, la qualité ça ne s’achète pas à Carrefour. Il peut ne pas jouer pendant un an, mais il y aura toujours des restes même s’il perdra en rythme, mais la qualité, il l’a. Mais j’avoue que quand il redémarre, on était sur le recul frein. On se demandait qui allait manger. Moi je ne voulais pas manger », a lâché le buteur parisien à Prime Video.

Pour rappel Ben Arfa a rejoint Lille en tant que joueur libre cet hiver. Son contrat court jusqu’au terme de la saison. Il n’avait plus joué depuis son départ des Girondins de Bordeaux en fin de saison dernière.