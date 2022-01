LOSC Mercato : Les vérités de Ben Arfa sur sa signature à Lille

Publié par Ange A. le 20 janvier 2022 à 04:35

Dernière trouvaille du LOSC, Hatem Ben Arfa s’est justifié sur son choix de rejoindre Lille avec qu’il s’est engagé pour six mois.

Hatem Ben Arfa justifie sa signature au LOSC

Mercredi, le Lille OSC a confirmé la signature tant attendue d’Hatem Ben Arfa. L’international tricolore de (15 sélections/2 buts) arrive au LOSC en tant que joueur libre. Le milieu offensif s’est engagé pour six mois avec le champion de France en titre. En signant à Lille, HBA découvre son septième club de Ligue 1. Durant sa présentation, il a expliqué pourquoi son choix s’est porté sur le LOSC, « un club très compétiteur ». « Je suis un amoureux du foot, je n’ai pas voulu aller dans des championnats plus orientés hors-football, je suis frais mentalement, j’ai envie de retrouver la compétition […] Il n’y a pas de sentiment de revanche, c’est un challenge qui m’excite beaucoup, si j’ai choisi Lille c’est parce que je sais que ça devient un club très compétiteur, c’est la chose la plus importante pour moi », a souligné l’ancien Bordelais.

Olivier Létang, sa forme, les confidences de HBA

Dans sa sortie, le nouveau renfort du LOSC a évoqué le rôle d’Olivier Létang dans sa venue. Les deux hommes se sont déjà côtoyés au Stade Rennais. Ils se retrouvent donc dans le Nord à la faveur de la signature de HBA à Lille. « Je sais que le président est un compétiteur, quand il va dans un projet c’est pour en tirer le maximum, donc j'ai confiance. Moi aussi je suis très compétiteur, donc forcément ça me plaît beaucoup », a indiqué Ben Arfa avant d’évoquer sa condition physique.

Le milieu offensif assure être en condition pour compétir avec son nouveau club. Il révèle d’ailleurs s’être entraîné avec un coach personnel « pour travailler au mieux ». « J’ai essayé de garder un rythme de club, d’avoir des structures d’entraînement, de toucher le ballon, en salle, dehors, sur le plan physique, afin d’avoir des cycles de travail et être prêt pour jouer en club », a-t-il affirmé.