Real Madrid Mercato : Pérez active un plan B au Bayern Munich

Publié par Timothée Jean le 09 février 2022 à 14:55

En plus de Kylian Mbappé, la direction du Real Madrid voudrait boucler l’arrivée d’un crack du Bayern Munich. Les Madrilènes s’activent pour Robert Lewandowski.

Real Madrid Mercato : Pérez revient à la charge pour Lewandowski

Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid fait le forcing auprès du Bayern Munich pour recruter Robert Lewandowski (33 ans). Les dirigeants madrilènes avaient même entamé des négociations avec leurs homologues bavarois afin de boucler le transfert du serial buteur polonais à l’été 2020. Mais au final, après avoir fait longtemps mariner le Real Madrid, le meilleur buteur de la Bundesliga a décidé de rester en Bavière. Une décision synonyme de clap de fin pour les Merengues qui ont décidé de se tourner vers d’autres cibles offensives.

Refusant de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu à Madrid l’été prochain. L’affaire semble même déjà réglée pour sa venue à Madrid, mais ce n’est pas le cas pour Erling Haaland. Le transfert de l'attaquant du Borussia Dortmund se complique de plus en plus en raison de la surenchère dont il fait l'objet. Conscient de cette situation, le président du Real Madrid a alors décidé de réactiver la piste menant à Robert Lewandowski.

Comme l’indique le journal AS dans son édition du jour, Florentino Pérez avance ses pions dans ce dossier. Plus qu’une simple possibilité, l’attaquant du Bayern Munich serait même devenu une priorité chez le dirigeant espagnol. D’autant plus que Robert Lewandowski n’est pas insensible au projet madrilène.

Lewandowski songe à rejoindre le Real Madrid

Le journal espagnol explique en effet que le buteur de 33 ans pense très fort au Real Madrid. Il se verrait bien évoluer sous le maillot madrilène avant de mettre un terme à sa carrière. C’est pourquoi il refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2023 avec le Bayern Munich. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, en juin prochain, il ne sera plus qu’à une année de la fin de son bail. Robert Lewandowski se retrouvera alors en position de force pour négocier son départ du Bayern Munich. Le géant madrilène reste toujours à l’affût pour l’accueillir.