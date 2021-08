Man City Mercato : Lewandowski veut partir du Bayern !

Publié par Thomas le 19 août 2021 à 16:35

Selon Sky Sport, Robert Lewandowski aurait fait part à sa direction qu’il souhaitait faire ses valises du Bayern Munich afin de se mesurer à d’autres championnats. Si son prix de 115 millions d’euros à de quoi freiner un bon nombre de prétendants, le serial buteur polonais pourrait faire ses valises vers l’Angleterre et Man City, notamment si le dossier Harry Kane tombait à l’eau.

Man City Mercato : Lewandowski veut quitter le Bayern

Si les Citizens ont frappé un coup énorme en signant cet été la star des Villans Jack Grealish pour 118 millions d’euros, ces derniers ne comptent pas s’arrêter là, et visent désormais un attaquant de classe mondiale afin de pallier au départ de Sergio Agüero au Barça. Alors que Harry Kane est pressenti depuis plusieurs semaines pour rejoindre l’Etihad Stadium, avec notamment un accord verbal conclu entre les deux parties, son club de Tottenham se montre très téméraire et refuse à chaque fois les proposition mancuniennes. Si une nouvelle offre de plus de 150 millions va être émise par City, il est possible que Daniel Levy la refuse de nouveau, lui qui semble vouloir garder sa star à tout prix.

Dans le même temps, le média Sky Sport apprend aujourd’hui que l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a annoncé à son staff sa volonté de quitter la Bundesliga pour s’ouvrir à de nouveaux défis. Si le club bavarois ne s’est pas opposé à cette décision, il a néanmoins fixé ses conditions aux futurs prétendants, notamment financières. Lewandowski ne partira pas en dessous de 115 millions d’euros.

Cela a eu pour effet de repousser beaucoup de prétendants, d’autant que le Polonais fêtera dans deux jours ses 33 ans. Cependant, l’attaquant du Bayern reste une valeur sûre à son poste, peut-être même le meilleur à l’heure actuelle. Selon la presse britannique, Man City serait le plus à même d’enrôler Lewandowski, qui serait l’option préférentielle de Pep Guardiola en cas d’échec dans le dossier Harry Kane. Les Citizens se montrent déterminés à faire signer un top attaquant et n’hésiteront pas à aligner les 115M€ demandés pour s’attribuer les services de celui qui a marqué 41 buts en 29 rencontres de Bundesliga la saison passée.