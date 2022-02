PSG Mercato : Leonardo a tenté un incroyable deal avec Arsenal !

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 09:14

Malgré les rumeurs, le PSG n’a recruté aucun joueur lors du mercato hivernal. Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé, surtout avec Arsenal.

Leonardo a bien tenté un échange Icardi-Aubameyang

Plus vraiment dans les plans des dirigeants du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi est régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été dernier. Durant le mercato hivernal qui vient de se refermer, l’attaquant de 28 ans a vu son nom être associé à Arsenal, lui, souvent présenté comme une piste de la Juventus Turin.

D’après le média The Athletic, les Gunners l’avaient ciblé pour la succession du capitaine déchu Pierre-Emerick Aubameyang, sommé de trouver un nouveau point de chute. Le tabloïd britannique explique qu’il a donc été proposé au club londonien la possibilité de procéder à un échange avec le Paris Saint-Germain incluant Mauro Icardi et Aubameyang.

Seulement, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a préféré repousser cette hypothèse. Le successeur d’Unai Emery, plutôt que de s'engager en cours de saison avec un joueur sur lequel il certain de vouloir compter à l'avenir, a pris la décision de poursuivre avec les éléments dont il dispose déjà. Privant ainsi le Paris Saint-Germain de l’opportunité de s’attacher les services de l’international gabonais de 32 ans. Mais quel avenir pour l’ancien capitaine de l’Inter Milan dans la capitale ?

PSG Mercato : L’avenir d’Icardi déjà scellé ?

Recruté définitivement durant l’été 2020 après une saison en prêt et un chèque de 50 millions d’euros, Mauro Icardi ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le compatriote de Lionel Messi figure sur la liste des transferts. Malgré une approche de la Juventus Turin, le compagnon de Wanda Nara est resté à Paris où Mauricio Pochettino ne compte pas souvent sur lui, mais continue de toucher un salaire confortable.

Selon The Athletic, Leonardo travaille toujours en coulisses afin de lui trouver une porte de sortie à l’issue de la saison. Aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain réfléchirait à la possibilité de vendre Icardi pour faire revenir Moïse Kean l’été prochain. Un deal avec Everton et la Juve serait donc déjà dans les tuyaux du côté des Rouge et Bleu.