FC Nantes : La recette de Kombouaré pour faire tomber Paris

Publié par Ange A. le 20 février 2022 à 07:33

Le FC Nantes a créé la sensation de cette 25e journée de Ligue 1. Antoine Kombouaré s’est livré après sa victoire contre Paris (3-1).

Le FC Nantes crée la surprise contre le PSG

Fort de sa victoire contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain se rendait à La Beaujoire pour affronter le FC Nantes. Pour la première fois depuis plusieurs mois, Mauricio Pochettino a aligné d’entrée son trio d’attaque composé de Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais cette triplette a été mise en échec par les Canaris. Lesquels se sont imposés sur leur terre (3-1). Les hommes d’Antoine Kombouaré disposaient d’un confortable avantage de trois buts à la pause. Randal Kolo Muani (4e), Quentin Merlin (16e) et Ludovic Blas (45e+6, sp) ont trompé la vigilance de Keylor Navas. Aux anges, Antoine Kombouaré a livré la clé de ce succès contre l’ogre parisien.

Les dessous de la victoire de Nantes contre le PSG

Pour Antoine Kombouaré, il n’était pas que question de reculer contre le PSG. « Jusqu’à présent, on avait toujours battu des équipes de notre Championnat mais jamais gagné contre une formation du top 5 […] On a réussi à frapper un grand coup ! C’est un plaisir collectif. C’était ce qu’on souhaitait voir de la part des joueurs, un match où, vu notre classement, il était interdit de ne faire que subir, de ne faire que défendre », a expliqué le technicien kanak qui salue l’efficacité de ses poulains. Dans sa sortie, le coach du FC Nantes n’a pas manqué de louer la performance collective de ses hommes, surtout celle d’un Alban Lafont héroïque. Le portier nantais a écœuré les stars parisiennes, stoppant au passage un penalty de Neymar.

« Encore une fois, tout le monde est très fort mais Alban particulièrement, jusqu’au penalty où il a fini par écœurer les attaquants. Il est en train de monter en puissance surtout depuis le début de saison et si aujourd’hui on a ce classement [Nantes est 5e suite à sa victoire, ndlr], si on est très fort défensivement, il y est pour beaucoup. Son travail est à mettre en avant », a salué l’entraîneur du FCN.