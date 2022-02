PSG Mercato : Succession Mbappé, ça se précise pour Ronaldo !

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2022 à 21:15

Si Kylian Mbappé partait cet été, le PSG pourrait tenter le coup Cristiano Ronaldo. Et à Manchester United, les lignes bougent dans ce sens.

Manchester United a pris sa décision pour Cristiano Ronaldo

De retour en Premier League l’été dernier, Cristiano Ronaldo ne devrait pas s’éterniser à Manchester United. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, l’attaquant de 37 ans pourrait changer d’air à l’issue de la saison. D’après les informations relayées ce dimanche par le Daily Mirror, les dirigeants de Manchester United ne s'opposeront pas à un départ de l’international portugais l'été prochain s’il souhaite effectivement partir.

En froid avec le reste du vestiaire, en particulier les jeunes stars de l'équipe anglaise, l’ancien avant-centre de la Juventus Turin pourrait ainsi quitter les Red Devils pour une seconde fois. Une tendance confirmée également par le Daily Express qui précise qu’en cas de non-qualification de Manchester United de la prochaine Ligue des Champions, CR7 quitterait bel et bien le nord de l’Angleterre.

Sans le pousser forcément vers la sortie, la direction de l’actuel 4e de Premier League n’aurait donc aucunement l'intention de retenir Ronaldo s'il demandait à partir. Une situation qui pourrait faire le bonheur du Paris Saint-Germain. Dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid figure sur les tablettes parisiennes. D’ailleurs, les deux parties seraient d’ores et déjà en pourparlers.

PSG Mercato : l’offre tombe pour Cristiano Ronaldo

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe : c’est l’énorme pari du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. En effet, selon les révélations de 90min UK, Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo, serait en négociations avec la direction parisienne. Nasser Al-Khelaïfi, qui rêve d’être le premier président du PSG à soulever le trophée de la Ligue des Champions, discuterait avec le numéro 7 des Red Devils afin de former un trio exceptionnel avec Lionel Messi et Neymar.

Toujours selon la même source, en plus de la plus-value sportive, le club de la capitale voit également l'aspect marketing avec la présence du partenaire de Paul Pogba à Paris. Avec Messi et Ronaldo ensemble, la marque PSG prendrait une tout autre dimension. Pour rappel, le Paris SG avait déjà été cité comme un point de chute possible du natif de Funchal il avait décidé de quitter la Juventus Turin l’été dernier. À en croire The Mirror, Cristiano Ronaldo a été prévenu par Jorge Mendes qu’une offre de contrat d’un an l’attendait au Paris SG.

Affaire à suivre donc…