PSG Mercato : Paul Pogba au Paris SG, plus aucun obstacle !

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 14:15

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourrait quitter l’Angleterre. Le milieu français pourrait même débarquer au PSG.

Après la Juventus Turin, le Real abandonne pour Pogba

Dans son podcast « Here we go », Fabrizio Romano révèle que le Paris Saint-Germain veut absolument frapper un gros coup l’été prochain avec la signature d’un milieu de terrain « très important. » Le nom de Paul Pogba est cité depuis plusieurs semaines déjà. Et cela tombe plutôt bien, puisque l’international tricolore de 28 ans dispute sa dernière année de contrat sous les couleurs de Manchester United et qu’il ne compte pas prolonger.

Mieux, la voie semble même désormais totalement dégagée pour le club parisien puisqu’après la Juventus Turin, c’est le Real Madrid qui vient d’abandonner la course pour la signature de Pogba. En effet, Marca assure ce samedi que les dirigeants madrilènes ne sont plus chauds à l’idée de recruter le joueur des Red Devils.

Le journal espagnol explique que si les qualités du Champion du monde 2018 sont appréciées, le Real Madrid estime qu’avec Eduardo Camavinga, Federico Valverde ou encore Antonio Blanco, la relève de Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos est richement assurée. Les Merengues préfèrent donc laisser de côté cette piste pour se concentrer sur les dossiers Kylian Mbappé ou Erling Haaland.

Avec ce nouveau retrait, plus rien ne semble désormais s’opposer au Paris Saint-Germain puisque le FC Barcelone ne sera pas de taille à lutter financièrement avec Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, le président parisien aurait d’ores et déjà lancé son offensive dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Qatar s’active en coulisses pour Paul Pogba !

D’après les dernières informations du média catalan Mundo Deportivo, la direction du Paris Saint-Germain a ouvert des négociations avec le représentant de Paul Pogba en vue d’une arrivée libre lors du prochain mercato estival. Comme ce fut le cas avec Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le PSG compte retourner sur le marché des joueurs libres à l’issue de la saison en cours.

Dans le cas Pogba, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui offrir le salaire de ses rêves, ainsi qu’une belle prime à la signature pour son agent Mino Raiola. Sauf s’il décide à la dernière minute de renouveler son engagement avec le club anglais, Paul Pogba pourrait être la grosse star attendue dans le milieu des Parisiens la saison prochaine.

Affaire à suivre…