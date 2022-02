Real Madrid Mercato : Une signature énorme en attaque bientôt actée

Publié par Thomas le 21 février 2022 à 12:55

Si le nom de Kylian Mbappé tourne avec insistance autour du Bernabeu, le Real Madrid devrait en amont acter une signature colossale en attaque.

Real Madrid Mercato : Un crack bientôt prolongé

Plutôt discret cet hiver en matière de recrutement, le Real Madrid compte poursuivre jusqu’à cet été, sa politique de prolongation. Après Karim Benzema, Thibaut Courtois ou encore Federico Valverde l’été dernier, Florentino Pérez devrait prochainement blinder le contrat de l’un de ses meilleurs joueurs, Vinicius Junior.

Arrivé sur la pointe des pieds lors de l’été 2018 au Real Madrid, l’attaquant brésilien réalise peut-être la meilleure saison de sa carrière, formant un duo étincelant avec Karim Benzema à la pointe de l’attaque. Plutôt décevant lors de ses premières saisons au Real Madrid, le joyau de 21 ans a bel et bien gommé les doutes placés en lui par certains observateurs, se convertissant ces derniers mois, en l’un des tous meilleurs joueurs de la planète.

Jugé intouchable par son président Florentino Pérez, Vini a vu sa direction prendre une décision énorme cette semaine. Comme l’avance le journaliste Nicolò Schira sur Twitter, les Merengues travailleraient actuellement sur la prolongation de contrat du joueur, dont le bail initial au Real s’étend jusqu’en juin 2024. Preuve de la confiance placée en lui, les dirigeants madrilènes souhaiteraient élargir le contrat du Brésilien de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027. En plus de cette prolongation, Vinicius verrait son salaire drastiquement réévalué à la hausse, devenant l’un des joueurs les mieux payés du club.

Pérez met la pression sur Mbappé

Dans le même temps, le Real Madrid poursuit ses efforts colossaux pour tenter d’attirer Kylian Mbappé dans ses rangs. Si le joueur a maintes fois clamé ses envies de départs du Paris Saint-Germain et son souhait de rejoindre les Merengues, son silence ces derniers mois, concernant son futur commencerait à agacer la direction madrilène. À en croire The Times, l’actuel leader de Liga aurait fait savoir à l’attaquant parisien que si ce dernier venait à prolonger au PSG, la porte se refermerait définitivement pour lui. Un ultimatum de taille qui devrait animer encore plus le prochain mercato estival.