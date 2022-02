PSG Mercato : Real Madrid, le meilleur ami de Mbappé vend la mèche

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2022 à 21:37

Kylian Mbappé, qui n’a pas encore prolongé au PSG, est annoncé comme déjà promis au Real Madrid. Achraf Hakimi s’est prononcé sur ce dossier.

Hakimi sur Mbappé : « Laissons les choses se faire »

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance de l’Inter Milan et un chèque de 66,50 millions d’euros, Achraf Hakimi s’est rapidement lié d’amitié avec Kylian Mbappé. Les deux joueurs de 23 ans sont régulièrement ensemble aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Alors que l’avenir de l’international français est au coeur de toutes les conversations, le latéral droit marocain s’est longuement exprimé dans les colonnes du quotidien espagnol Marca. À la veille du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre les deux équipes, Achraf Hakimi a ouvertement avoué qu’il faut laisser les choses se faire concernant l’avenir de Mbappé.

« Laissons les choses se faire », a lancé le natif de Madrid, avant d’ajouter : « Je lui souhaite le meilleur dans sa vie et sa carrière et il décidera tout seul. Nous, nous allons profiter de lui, il nous reste encore quelques mois à passer ensemble. Ensuite, on verra... » Autrement dit, Mbappé quittera le PSG pour signer au Real Madrid s’il le désire. Poursuivant, le défenseur formé à la Castilla est revenu sur son passage au Real Madrid.

PSG Mercato : Hakimi a une dent contre le Real

Achraf Hakimi n'a jamais eu sa chance avec le Real Madrid. Mardi soir, l’ancien joueur de l’Inter Milan retrouvera donc son ancien club sous les couleurs du Paris Saint-Germain, à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Hakimi garde de la rancoeur envers le club madrilène. « C’est vrai que quand tu rejoins Madrid pour la première fois tu viens de jouer pour le Castilla et c'est normal que le club ne parie pas autant, car tu es un jeune joueur. Mais ensuite, quand je suis parti pour Dortmund, j'ai été prêté et j'ai fait deux belles saisons et j'ai dû revenir et décider », a expliqué le protégé de Mauricio Pochettino.

Puis d’ajouter : « Et puis Madrid, je pense, ne pariait toujours pas sur moi, même si je pouvais continuer à jouer à un haut niveau. Et quand je suis parti pour l'Inter après avoir été transféré, il y avait aussi une option d'achat de Madrid et ils ne l'ont pas levée non plus, donc je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs. » Les retrouvailles entre Hakimi et les Merengues s’annoncent donc bouillantes.