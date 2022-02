PSG Mercato : Chelsea, Tuchel lâche une première réponse pour Kanté

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 23:09

Lié à Chelsea jusqu’en 2023, N'Golo Kanté est toujours associé au PSG. Mais Thomas Tuchel semble avoir d’autres plans pour son milieu de terrain.

Vers un départ surprise de N'Golo Kanté cet été ?

Arrivé en juillet 2016 en provenance de Leicester contre une enveloppe de 35,8 millions d’euros, N’Golo Kanté pourrait être en train de vivre ses derniers mois à Chelsea. Et le milieu de terrain des Blues ferait partie des priorités du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. D’après les renseignements divulgués par The Telegraph, les dirigeants du club londonien réfléchiraient sérieusement à l’avenir du champion du monde 2018.

En fin de contrat le 30 juin 2023, l’international français de 30 ans pourrait faire l’objet d’offres très intéressantes. Toujours aussi précieux à Chelsea, l’ancien joueur du SM Caen serait notamment sur les tablettes du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et d’autres cadors européens. Mais TMW rapporte que même si Kanté se sent bien à Londres, la direction du 3e de Premier League pourrait se laisser convaincre par un montant se rapprochant des 50 millions d’euros. Une aubaine pour le Paris SG, mais c’était sans compter avec la volonté de Thomas Tuchel.

PSG Mercato : Thomas Tuchel négocie avec N'Golo Kanté

Le technicien allemand adore le natif de Paris et ne le cache pas. Il y a quelques semaines, Thomas Tuchel déclarait notamment au sujet de son joueur : « Si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde recherche. Vous avez tout ce dont vous avez besoin au milieu de terrain. Vous avez le rythme de travail, l'intensité, les gains de balle, le jeu habile, sans le ballon, avec le ballon, les dribbles, l'énergie et, aujourd'hui, même un but. »

Et alors que ses dirigeants seraient enclins à laisser filer N'Golo Kanté, Tuchel mettrait la pression à Roman Abramovitch pour que le compatriote de Kylian Mbappé prolonge son contrat de quelques années supplémentaires. Si les dirigeants du PSG et leurs homologues de Chelsea veulent parvenir à un accord pour le transfert de Kanté, il faudra d’abord convaincre Thomas Tuchel de renoncer à son numéro 7.