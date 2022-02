PSG Mercato : Real, la mère de Mbappé prend une grosse décision

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 19:09

Au coeur d’une guerre entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché. Mais sa mère sait ce qu’elle veut pour son avenir.

La mère de Mbappé est tentée par les offres du PSG

« On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue? Une chose est sûre: il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions (…) Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire: 'J’arrête ma carrière'. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. »

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien en octobre dernier, la mère de Kylian Mbappé confirmait ainsi des discussions en cours avec la direction du Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat. Et ce mardi, le média espagnol Marca indique que Fayza Lamari serait très tentée par les propositions du Qatar et aurait à plusieurs reprises conseillé à son fils de poursuivre son aventure en Ligue 1 en signe de reconnaissance pour le Paris SG et le football français.

Selon The Independent, le PSG serait notamment disposé à verser hebdomadairement 1,2 million d’euros à Mbappé pour le convaincre de prolonger. Aux dernières nouvelles, Loïc Tanzi de RMC Sport confirme que Mbappé pourrait prolonger de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024, avec le Paris Saint-Germain. Toujours à en croire le journaliste du média métropolitain, outre l’énorme salaire qu’il serait prêt à lui verser, le club francilien devrait lui « apporter des garanties sportives, comme un rôle de leader ». Mais la position de la mère du joueur ne ferait pas l’unanimité au sein de son entourage.

PSG Mercato : L’avocate de Mbappé pour le Real

Fayza Lamari milite pour que son fils prolonge l’aventure avec le Paris Saint-Germain et sa relation avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi inquiète notamment le Real Madrid, première option de Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière. Et Marca précise que le joueur de 23 ans est encouragé dans sa position par son avocate. Le média madrilène confirme en effet que Delphine Verheyden est convaincue que la marque Mbappé pourrait se développer de manière exponentielle si le natif de Bondy défend les couleurs du Real Madrid. Reste maintenant à savoir qui de sa mère ou de son avocate le numéro 7 parisien va écouter pour son futur.