Bayern Mercato : Un international allemand proche de la sortie !

Publié par Thomas G. le 23 février 2022 à 22:20

Le Bayern Munich a décidément du mal à prolonger le contrat de ses cadres. Les Bavarois se heurtent aux exigences financières élevées de leurs stars.

Le Bayern Munich a des soucis avec Gnabry

L’ailier international Serge Gnabry n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich, son contrat expire en juin 2023. Les négociations entre le joueur de 26 ans et le club bavarois sont au point mort. En cause, Gnabry estime qu’il doit toucher un salaire équivalent à celui de ses compères d’attaques, Leroy Sané et Kingsley Coman. Les deux joueurs touchent un salaire de 15 et 20 millions d’euros. Tandis que Serge Gnabry touche actuellement un salaire de 9 millions d’euros annuel.

Des émoluments bien dessous de Sané et Coman et loin des salaires touchés par des cadres du vestiaire comme Manuel Neuer, Thomas Müller ou encore Robert Lewandowski. Le natif de Stuttgart se sent lésé, il estime ne pas être traité à sa juste valeur. Pour l’heure, les Bavarois ne veulent pas lui accorder un salaire aussi élevé, ils seront peut-être amenés à changer d’avis dans les prochains moins pour éviter un nouveau départ après celui de David Alaba et de Niklas Süle.

Serge Gnabry apprécie Londres

En cas de départ de la Bavière, SergeGnabry se verrait bien revenir à Londres, lui qui a été formé à Arsenal. L’international allemand a fait toutes ses classes à Arsenal avant de quitter le club en 2015. Chelsea et Tottenham sont annoncés parmi les clubs intéressés par les services de l’ancien Gunners.

Son attachement à Arsenal rend un éventuel transfert du coté de Tottenham assez compliqué. On se souvient que lors de la victoire 7-2 du Bayern face à Tottenham, Serge Gnabry n’avait pas hésité à chambrer les Spurs en postant un message de soutien pour Arsenal sur les réseaux sociaux : « North London is Red. » C’était un soir historique pour Gnabry qui avait inscrit un quadruplé ce soir-là face au Spurs. S’il ne trouve pas d’accord cet été, un bon de sortie pourrait lui être accordé, un retour à Arsenal serait alors une option pour Serge Gnabry.