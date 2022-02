PSG : Tuchel continue de régler ses comptes avec le Paris SG

Publié par ALEXIS le 23 février 2022 à 22:50

Un peu plus d’un an après son départ du PSG, Thomas Tuchel n’a pas digéré son limogeage. Il a lancé des piques à la direction parisienne, avant le LOSC.

PSG : Thomas Tuchel a aimé l’expérience parisienne, mais pas la fin

Thomas Tuchel a été viré du PSG en décembre 2020, à six mois de la fin de son contrat et après une victoire (4-0) sur le RC Strasbourg. Il a rebondi rapidement à Chelsea, le 26 janvier 2021, et a remporté la Ligue des champions avec le club de Premier League, 5 mois plus tard. Interrogé sur son passage au Paris Saint-Germain, avant le coup d’envoi du match de Champion League contre Lille OSC, mardi à Londres, le technicien allemand a admis avoir été ravi par cette expérience en Ligue 1, sur le banc de touche du club de la capitale.

« J’ai aimé l’expérience, j’aimais beaucoup mes joueurs. J’aimais le club et la situation d’être dans cette ville et de jouer au Parc des Princes. C’était toujours exceptionnel. Je suivrai toujours leurs matchs. C’était une expérience absolument positive pour moi, peut-être pas la fin ! Mais dans le contexte et dans les deux ans et demi passés à Paris, c’était aussi exceptionnel », a-t-il confié au micro de Canal +.

Tuchel, « on a une bonne communication à Chelsea »

Dans la suite de son intervention, Thomas Tuchel a égratigné la direction du club de la capitale, au moment de comparer l’environnement des Blues et celui des Rouge et Bleu. « C’est complètement différent, mais c’est normal, car le contexte entre les deux clubs est totalement différent », a-t-il lâché. Il se dit d’ailleurs très épanoui à Chelsea et ne regrette pas du tout le PSG. « Je suis très heureux d’être ici. J’ai trouvé un club très compétitif dans un championnat très compétitif. C’est un plaisir de faire partie de ça. On a une bonne communication dans le club. Les caractères sont top. J’ai un sentiment d’être seulement entraîneur et ça, c’est mon plaisir », a glissé le manager général, couronné du titre de champion du monde des clubs, la semaine dernière.

Parlant de communication, le Paris SG avait reproché à Thomas Tuchel ses critiques dans les médias sur les renforts de Leonardo (directeur sportif) et la gestion du mercato par ses dirigeants. Des sorties médiatiques que Paris n'avait pas appréciées. « On n'a pas aimé sa déclaration. Le club n'a pas aimé, et personnellement, je n'ai pas aimé. […] On va voir en interne comment on fait. Mais c'est très clair. […] C'est que pour rester dans ce club, on doit être content », avait répondu Leonardo, quelques jours avant le licenciement de Tuchel.