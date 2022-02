PSG Mercato : Leonardo se lance sur une sensation de Ligue 1

Publié par Thomas le 23 février 2022 à 16:50

Intenable lors du dernier mercato estival, Leonardo prévoit du lourd pour le PSG cet été et pourrait frapper un coup énorme du côté du Stade de Reims.

Le PSG prépare son mercato en Ligue 1

Connu pour ses touches au Brésil ou en Italie, Leonardo semble avoir changé son fusil d’épaule depuis plusieurs semaines, orientant ses recherches vers des pistes issues de notre championnat. L’explosion chaque jour plus significative de Kylian Mbappé et la montée en puissance de la Ligue 1 à l’international, poussent le directeur sportif parisien à revoir ses plans mercato, mettant entre parenthèse la zone sud-américaine au profit des talents de l’hexagone.

Après Seko Fofana du RC Lens, également pisté par l’ OM et l’ OL, ou encore Lucas Paqueta, que Leonardo toise depuis de longs mois, le Paris Saint-Germain superviserait un autre talent de notre championnat, cette fois-ci au poste d’attaquant. À en croire La Gazzetta dello Sport, les Rouge et Bleu seraient entrés dans la course au jeune Hugo Ekitike, perle du Stade de Reims de 19 ans.

Véritable sensation cette saison avec le club champenois, où il a déjà inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives en 21 matches, l’attaquant français devrait sans nul doute agiter le prochain marché des transferts, tant sa cote ne cesse d’augmenter ces derniers mois. Grand fan de Kylian Mbappé, l'attaquant rémois est sous contrat jusqu’en 2023 chez l’actuel 14e de Ligue 1.

Le PSG en concurrence avec un géant italien

Très convoité en Europe, Hugo Ekitike avait bien failli quitter Reims cet hiver pour rallier l'Angleterre, où Newcastle remuait ciel et terre pour l’enrôler. Finalement, le jeune avant-centre avait décidé de parfaire sa progression dans son club formateur, une décision saluée par ses pairs, mais qui ne fait que retarder un départ inévitable du joueur cet été.

En plus du Paris Saint-Germain, Ekitike serait entré dans la short-list de l’AC Milan, qui cherche à rajeunir son secteur offensif. Après Mike Maignan, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli ou encore Olivier Giroud, les Rossoneri seraient prêts à accueillir un nouveau frenchy dans ses rangs cet été. Le média italien précise également que plusieurs écuries de Premier League lorgneraient le jeune prodige rémois, notamment Chelsea et West Ham.