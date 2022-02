Real Madrid Mercato : Perez prépare un superbe coup à 0€

Publié par Ange A. le 26 février 2022 à 07:35

D’après la presse madrilène, le Real Madrid espère réaliser un joli coup d’ici le mercato estival avec la signature d’un crack espagnol.

Le Real Madrid sur un joli coup avec un de ses cracks

Alors que Kylian Mbappé reste annoncé à Madrid, Florentino Pérez pense également à un autre coup à zéro euro. En attendant l’attaquant en fin de contrat au PSG, c’est en interne que le président du Real Madrid voudrait boucler une grosse signature. AS révèle en effet que le dirigeant madrilène souhaite prolonger le contrat de Marco Asensio. Le contrat de l’ailier de 26 ans expire en 2023. Il ne reste donc qu’une seule année de contrat à l’international espagnol (26 sélections/1 but) au terme de cette saison. Raison pour laquelle le Real Madrid souhaite lui offrir un nouveau contrat. De peur qu’il ne quitte le club gratuitement dans un an comme cela avait été le cas avec Sergio Ramos l’été dernier.

Deux options en vue pour Marco Asensio

D’après la source madrilène, un contrat de 4 ans serait à l’étude. Le Real Madrid lui proposerait également un salaire de 4,5 millions d’euros, assortis de bonus culminant à 1,5 million. Le journal indique que les deux parties doivent négocier un nouvel accord au terme de la saison. Le média ibérique précise d’ailleurs que la direction du Real laisse deux possibilités au joueur. Soit Asensio prolonge son contrat, soit les Merengues chercheront à le vendre lors de ce mercato estival.

Recruté en provenance de Majorque en 2014 contre près de 4 millions d’euros, sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 40 millions d’euros. Sur la saison en cours il compte neuf buts et une passe décisive en 29 matchs.