PSG Mercato : Le Real Madrid prépare déjà l’accueil de Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2022 à 21:05

Selon plusieurs sources concordantes, Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG pour le Real Madrid. Le club madrilène prépare déjà son accueil.

Le Real Madrid reste confiant pour Kylian Mbappé

Selon les informations lâchées récemment par le journaliste Mario Cortegana de Marca, Kylian Mbappé aurait repoussé la dernière offre de contrat transmis à ses représentants par le Paris Saint-Germain. Une monstrueuse proposition puisque le club de la capitale lui offrait de prolonger de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024, avec la garantie d’un départ à l’été 2023 et un salaire de 90 millions d’euros net par saison.

Le tout adossé sur un projet sportif taillé à sa mesure. Organisateur de la prochaine Coupe du monde, le Qatar aimerait accueillir l’international français de 23 ans en étant toujours sous les couleurs Rouge et Bleu. Malgré cette folie du Qatar, Mbappé aurait tout simplement répondu « non » et se dirigerait donc désormais vers un départ libre à l’issue de la saison.

Marca décrit tout logiquement un Real Madrid « confiant et serein » pour la prochaine arrivée de Kylian Mbappé. À tel point que le club espagnol prépare d’ores et déjà son accueil à Madrid. Et le 9 mars va donner un aperçu de ce qui l’attend la saison prochaine.

Mbappé accueilli en camarade lors de Real-PSG

Dans deux semaines, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du Real Madrid pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Bourreau de l’équipe madrilène au match aller le 15 février dernier, Kylian Mbappé n’aura rien à craindre le 9 mars, au Santiago Bernabeu. Irréductible du club merengue, le journaliste José Félix Diaz lance même un appel aux socios de réserver un bel accueil au champion du monde 2018.

« Le Stade Santiago Bernabéu doit applaudir Kylian Mbappé… même en cas d’élimination du Real Madrid (…) Le 9 mars, Mbappé jouera son dernier match à Santiago Bernabéu avec un autre maillot que celui du Real Madrid. Mais nul doute que les supporters du Real Madrid seront reconnaissants pour ce que le Français a fait. Et que même s’il sera un ennemi ce jour-là, il sortira applaudi par ceux qui occuperont les tribunes », a déclaré le présentateur de Marca.

« Ce ne sera pas le premier adversaire à être applaudi (Del Piero, Ronaldinho, Totti…). Mais au fond, peu sont ceux qui voient Mbappé comme un ennemi. Quelqu’un qui est capable de prendre une décision et de résister à la pression de tout un État comme le Qatar est un camarade, un copain, et c’est comme ça qu’on le recevra et qu’on lui dira au revoir, peu importe le résultat », a ajouté José Félix Diaz, convaincu que le natif de Bondy est déjà adopté du côté de la capitale espagnole.