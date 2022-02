ASSE Mercato : Dupraz s’enflamme pour l’une de ses recrues

Publié par ALEXIS le 26 février 2022 à 15:36

Pascal Dupraz a encensé l’une des recrues hivernales de l’ ASSE, avant le gros match contre le PSG, ce samedi (21h) au Parc des Princes.

ASSE Mercato : Dupraz déjà séduit par Eliaquim Mangala

Avant le match contre le Paris Saint-Germain, Pascal Dupraz s’est permis de faire des éloges à Eliaquim Mangala, l’un des 7 renforts de l’ ASSE, arrivés en janvier dernier. « Je tiens à le féliciter et féliciter mes trois supérieurs pour le choix d’Eliaquim (Mangala). C'est un grand professionnel, il a impacté le groupe significativement et positivement », s’est enflammé l’entraîneur de l'AS Saint-Étienne, dans des propos rapportés par EVECT.

« Et ce qui met l'eau à la bouche et nous sommes nombreux à en juger, c'est qu’il a encore une grande marge de progression, car il est resté inactif pendant longtemps. Les matchs s’enchainant, il aura un grand impact sur l’équipe. Son impact est aussi sportif, cela se voit peut-être moins, mais il s’accroche et il fait avancer son équipe. On défend en avançant. Ce qui n’était pas le cas, tout le temps, auparavant. Notre bloc était bien trop distant et ce n’est plus le cas maintenant » a fait remarquer Pascal Dupraz.

L'expérience du haut niveau du Tricolore fait la différence

Eliaquim Mangala (31 ans) s’est engagé avec l’ ASSE le 20 janvier 2022, pour 6 mois, jusqu’à la fin de la saison. Il est arrivé des États-Unis, libre de tout engagement. Le défenseur central a débarqué avec son expérience du haut niveau. Il a joué en Équipe de France (8 sélections), a joué dans de grands clubs et des championnats différents : FC Porto (Portugal), Manchester City (Angleterre), FC Valence (Espagne) ou encore Everton.

Outre Pascal Dupraz, Loïc Perrin s’est également réjoui de sa signature chez les Verts. Selon le nouveau coordinateur sportif de Sainté, Mangala est la recrue phare d’hiver. « Je suis très content de sa venue. Il fait l'unanimité avec sa connaissance du haut niveau et son intelligence tactique », a-t-il confié à Le Parisien / Aujourd'hui en France.