ASSE : Mercato, Dupraz, vente du club, Loïc Perrin se lâche

Publié par ALEXIS le 26 février 2022 à 10:05

Avant le match contre le PSG, Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ ASSE, est revenu sur la nomination de Dupraz, le mercato d’hiver et la vente du club.

ASSE : Loïc Perrin justifie le choix Pascal Dupraz

À l’occasion de la présence de l’ ASSE à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain, ce samedi (21h), Loïc Perrin s’est confié à Le Parisien / Aujourd'hui en France. Il a évoqué l’arrivée de Pascal Dupraz à l’AS Saint-Étienne à la place de Claude Puel, le mercato hivernal, qui a permis au club de se renforcer, et la vente du club, reporté à l’été. Sur le choix du technicien savoyard, le nouveau dirigeant des Verts a apprécié le profil et l’état d’esprit de ce dernier.

« On est très contents de la personne humainement », a-t-il apprécié. « Ça nous semblait important de redonner confiance aux joueurs. Ce sont de bons joueurs de Ligue 1, mais tout le monde n'est pas capable de faire attention à un effectif de 25-30 joueurs. Pascal a cette qualité-là », a-t-il expliqué.

Eliaquim Mangala, la recrue phare

Dans son tour d’horizon sur l’actualité de l’ ASSE, l’emblématique capitaine des Stéphanois a été invité à se prononcer sur les 7 recrues de janvier 2022. « La recrue phare, même si je n'aime pas le terme, c'est peut-être Eliaquim Mangala », a-t-il lâché. Le défenseur central de 31 ans a été international Tricolore (8 sélections) et a joué dans de grands clubs clubs : le FC Porto, Manchester City, le FC Valence ou encore Everton. Mais il était sur le déclin et sans club, quand il a été recruté librement.

« Même s'il est un peu décrié pour ses performances, je suis très content de sa venue. Il fait l'unanimité avec sa connaissance du haut niveau et son intelligence tactique. Il est là avant les autres et il repart après les autres », a souligné Loïc Perrin.

Vente de l'AS Saint-Étienne : « ça arrivera un jour, c'est une certitude »

L’un des sujets abordés par ce dernier est la vente de l’ ASSE. Sur ce dossier, il a déclaré : « je n'en sais vraiment rien ». Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo ont mis le club ligérien en vente, officiellement, à la mi-avril 2021. Il y a eu ensuite plusieurs investisseurs intéressés par le rachat, mais aucun n’a satisfait les critères, selon le cabinet KPMG, engagé par les deux propriétaires pour sélectionner le meilleur candidat.

« Cela fait quinze ans que le club doit être vendu. Nous, on fait comme si rien n'allait se passer, sinon on ne ferait plus rien. Mais un jour, ça arrivera, c'est une certitude […] Est-ce que cela m'agace ? Non du tout. Les actionnaires font ce qu'ils veulent, c'est leur boîte. Je n'ai aucun problème avec ça », a déclaré l’ancien défenseur de 36 ans.

Perrin promet, « on ne descendra pas »

Pour finir, il a rassuré les supporters stéphanois sur la fin de saison des Verts. « On va tout faire pour essayer de laisser le club dans la meilleure situation possible financièrement et sportivement […], on ne descendra pas ». L' ASSE est 16e avec 22 points, avant d'affronter l'intouchable leader de la Ligue 1, le Paris SG, au Parc des Princes, dans le cadre de la 26e journée du championnat.