PSG Mercato : Real, Macron et Sarkozy se mobilisent pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2022 à 21:57

Le Qatar peut compter sur les présidents Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy pour détourner Kylian Mbappé du Real Madrid et le retenir au PSG.

La prolongation de Mbappé, enjeu national en France ?

Dans les années 1960, alors que les meilleurs clubs européens n’hésitent pas proposer des offres mirobolantes pour attirer Pélé, le Congrès brésilien décide de mettre un terme à ces spéculations en le déclarant « Trésor national non exportable. » La France envisagerait-elle un tel scénario avec Kylian Mbappé ? En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journal espagnol El Mundo, Emmanuel Macron aurait fait irruption dans l'avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Soucieux de voir le natif de Bondy poursuivre sa carrière en Ligue 1, le président de la République française aurait expressément demandé au Champion du monde 2018 de parapher un nouveau bail avec le club de la capitale. Comme le Qatar, Macron aimerait le voir rester encore en France au moins une saison de plus. Toujours selon la même source espagnole, l’ancien président français Nicolas Sarkozy ferait lui aussi le pressing auprès du partenaire de Neymar Jr afin qu’il prolonge l’aventure dans la capitale. Pendant que les autorités françaises se mobilisent, le Qatar s’active également afin de convaincre Mbappé.

PSG Mercato : Le Qatar prêt à offrir un pont d’or à Mbappé

Selon les informations de RMC Sport, le dialogue existe bien entre les représentants de Kylian Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain et porte sur l’idée d’une probable prolongation courte durée et d'un montant similaire à la dernière offre formulée au mois d'août. Celle-ci faisait déjà de lui le joueur le mieux payé de l'effectif parisien.

Et The Independant livre des détails de ces négociations en interne entre la direction parisienne et les représentants de Mbappé en dévoilant les chiffres du deal. Le média britannique indique ainsi que le PSG proposerait au joueur une offre « impossible à refuser », faisant de lui le joueur le mieux payé de la planète. Un salaire hebdomadaire de 1,2 million d’euros, soit 62 millions d’euros par saison, est ainsi évoqué.

Affaire à suivre donc…