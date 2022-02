PSG Mercato : Real, Kylian Mbappé prend une décision retentissante

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2022 à 17:11

Annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. L’ex-joueur de l’AS Monaco aurait pris une décision pour son futur.

Kylian Mbappé d’accord pour rester un an de plus au PSG

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain et les spéculations vont bon train concernant son avenir. Selon certains médias étrangers, l’attaquant de 23 ans a déjà conclu un accord financier avec le Real Madrid sur la base d’un bail de six ans, soit jusqu’en 2028, avec un salaire de 50 millions d’euros par saison. Et même si le PSG lui propose beaucoup plus, l’enfant de Bondy aurait déjà tranché en faveur du club madrilène.

Cependant, le journal espagnol Sport assure ce lundi que l’international français semble avoir changé d’avis en ce qui concerne la suite de sa carrière. En effet, le média catalan explique que le coéquipier de Lionel Messi veut désormais poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu pour une saison supplémentaire. Mbappé serait donc prêt à prolonger son contrat jusqu’en juin 2024 avant de s’en aller durant l’été 2023. Son rêve d’enfance de porter les couleurs du Real Madrid est toujours d’actualité, mais le champion du monde 2018 aimerait attendre un an de plus avant de rejoindre le groupe de Carlo Ancelotti. Une tendance confirmée en France par L’Équipe.

PSG Mercato : Mbappé convaincu par le record de Cavani ?

Après son doublé face à l’ASSE, samedi au Parc des Princes, Kylian Mbappé a rejoint Zlatan Ibrahimovic sur la deuxième marche au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 156 réalisations. Au terme de la rencontre, il a déclaré : « Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c’est symbolique. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J’arrive à l’égaler et s’il n’y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi (Cavani, 200 buts). On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu’être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu’il va se passer. »

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que Mbappé ne dirait pas forcément non à une prolongation avec le Paris SG. Arrivé en août 2017 pour 180 millions d’euros, le Golden Boy 2017 voudrait rester une saison de plus dans la capitale afin de battre le record d’Edinson Cavani et devenir ainsi le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu. Le feuilleton Mbappé est donc loin d’être terminé !