PSG Mercato : Kylian Mbappé lâche un indice sur son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 10:23

Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte ce samedi après la victoire du PSG face à l’ASSE. L’attaquant tricolore a livré un indice sur son avenir.

Kylian Mbappé égale le record de buts de Zlatan Ibrahimovic

Débarqué en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé est rentré un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain depuis ce samedi et la victoire face à l’AS Saint-Étienne. Auteur d’une nouvelle prestation XXL et d’un doublé face aux Verts, l’international français de 23 ans est parvenu à inscrire son nom au panthéon des grands buteurs des Rouge et Bleu.

En effet, après 205 matches toutes compétitions confondues, l’enfant de Bondy a égalé le nombre de buts de Zlatan Ibrahimovic dans l’histoire du club de la capitale avec 156 réalisations. Devenant ainsi co-meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu avec le géant suédois. Toujours porté sur les records, Mbappé ne compte pas s’arrêter là et envisage très clairement de s’attaquer désormais au record du premier dans ce classement, l’international uruguayen Edinson Cavani.

PSG Mercato : Mbappé prêt à prolonger pour battre Cavani ?

En fin de contrat en juin prochain et annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait revoir ses plans d’avenir. En effet, au terme de la rencontre contre les hommes de Pascal Dupraz, le Golden Boy 2017 est revenu sur sa performance de la 26e journée de Ligue 1 et grandement ouvert la porte à une possible prolongation afin de battre le record de 200 buts détenu par Edinson Cavani.

« Ibra, quand on sait ce qu'il a fait ici, c'est symbolique, je suis dans des standards élevés, dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler, s'il n'y a pas de gros problèmes, je vais arriver à le dépasser. Il reste Edi, on va voir comment ça va se passer », a déclaré Mbappé avant d’ajouter : « être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus, on va voir ce qui va se passer. » Alors Mbappé finalement prêt à répondre favorablement à l’offre du Paris SG ?

Affaire à suivre…