Real Madrid-PSG : Florentino Pérez prend une mesure exceptionnelle

Publié par JEAN-LUC D le 01 mars 2022 à 17:15

Le 9 mars, le Real Madrid reçoit le PSG pour le compte des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Pour ce choc, Florentino Pérez a pris une mesure forte.

Real Madrid : Une marée blanche pour intimider le PSG

En travaux depuis octobre 2019, le stade Santiago Bernabeu ne peut accueillir que 40% de sa capacité, soit 32 000 supporters. Mais d’après les renseignements recueillis par le média ABC, Florentino Pérez et les siens aimeraient pouvoir compter sur une marée blanche avec 60 000 personnes dans les tribunes pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Un membre de la direction du club madrilène a expliqué ce choix en déclarant que « l’important n’est pas de savoir s’il y a cinq mille personnes de plus ou de moins, toutes les tribunes disponibles seront pleines et le plus important est que les supporters applaudissent comme jamais auparavant ».

ABC donne des détails de cette mesure en révélant que le Real Madrid s’emploie actuellement à ajouter des sièges pour augmenter la capacité du stade malgré les travaux. Des tribunes temporaires vont ainsi être installées au pied de la zone Latéral Este et derrière le but du Fond Norte. « Le Real Madrid augmentera la capacité actuelle du Bernabéu pour intimider le PSG (…) Carlo Ancelotti et les joueurs ont demandé du soutien. Tout le stade sera blanc », assure le média madrilène.

Les billets de Real-PSG déjà vendus

Le stade Santiago Bernabeu va refuser du monde dans moins de dix jours pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. La mythique enceinte du club madrilène attend en effet près de 60 000 supporters pour assister au second choc de la saison européenne entre les hommes de Carlo Ancelotti et la bande à Kylian Mbappé, le 9 mars prochain, à 21h.

À un peu plus d’une semaine de ce rendez-vous important tant attendu entre deux équipes qui peuvent prétendre au sacre, la formation espagnole a affiché le panneau « Plus de billets » sur son site officiel, quelques heures seulement après avoir ouvert la vente en ligne pour les socios munis d’une carte Madridista et avant même l’ouverture de la vente au grand public demain. À neuf jours du match, il n'y a donc plus de billets disponibles pour avoir accès aux tribunes du Santiago Bernabeu. Et comme d’habitude, les prix des billets sont fixés en fonction de l'emplacement dans le stade. Selon les différentes pages des Merengues, les prix partent de 100 euros à 410 euros. Par mesure de « sécurité », le Real Madrid n'autorisera pas les achats de billets depuis la France pour ce match.