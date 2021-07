Real Madrid : Florentino Pérez fait une annonce importante

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 06:45

C’est une annonce qui devrait faire grand bruit en pleins cœur du mercato estivale. Florentino Pérez, le président emblématique du Real Madrid a fait savoir à son staff, qu’il ne comptait dépenser davantage lors de ce mercato, et qu’à moins d’une arrivée gratuite cet été, aucun joueur ne sera recruté par le Real pour la saison prochaine. En annonçant cette décision, le président madrilène ferme donc la porte de nombreux dossiers brûlants comme Haaland (Borussia Dortmund), Camavinga (Stade Rennais), mais aussi et surtout celui de l’attaquant du Paris saint Germain Kylian Mbappe.

Real Madrid mercato : Florentino Pérez annonce zéro recrutement cet été

L’information a fait l’effet d’une bombe en Espagne, selon Radio Marca, le président de ‘Los Blancos’ Florentino Pérez aurait annoncé à son staff, et notamment au nouvel entraîneur italien Carlo Ancelotti, qu’aucune dépense ne serait faite d’ici la fin de l’été, et que par conséquent l’équipe devra s’articuler la saison prochaine avec les joueurs actuels de l’effectif. Par cette annonce, le président madrilène met fin aux rumeurs de transfert, très nombreuses, liées au Real. Si de grands noms agitaient le mercato estival comme Erling Haaland ou Eduardo Camavinga, c’est bien le dossier Kilian Mbappe qui monopolisait toutes les attentions en Liga comme en France.

En faisant cette annonce, Florentino Peréz laisse entrevoir de nouvelles perspectives d’avenir pour l’attaquant français de 22 ans. En fin de contrat l’année prochaine au Paris saint Germain, Kylian Mbappe n’avait pas voulu prolonger son contrat faisant comprendre au club rouge et bleu qu’il désirait partir. Ces annonces interviennent en pleine tourmente après des fuites d’audios compromettants, divulguées par El Confidencial, où on entend le président du Real s’en prendre violement à différents cadres mythiques du club espagnol (Figo, Casillas, Raúl…) lors d’entretiens confidentiels. Si à l’heure actuelle, Manchester United et Chelsea semblent être les mieux positionnés pour recruter Camavinga et Haaland, le transfert de Kylian Mbappe au Real devrait avoir lieu la saison suivante, sans aucune dépense des merengues.